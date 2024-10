Presos dizem que ganhariam dinheiro para roubar material de campanha no ABC

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na sexta-feira (19) três homens suspeitos de roubar material de campanha de um candidato a prefeito na grande São Paulo. Eles disseram que receberiam R$ 5 por cada uma das 98 bandeiras furtadas.

O que aconteceu

Candidato fez denúncia. Na sexta-feira, em São Bernardo do Campo (SP), o candidato a prefeito Alex Manente (Cidadania) foi à delegacia denunciar o roubo de bandeiras e vandalismo no carro de uma apoiadora na quarta-feira (16).

Suspeitos tentaram fugir da polícia. No mesmo dia, agentes da polícia encontraram um veículo suspeito na cidade e, ao se aproximarem, o motorista iniciou uma fuga. Eles bateram num caminhão e foram abordados.

Material de campanha no veículo. Havia três pessoas no carro e 98 bandeiras do candidato Manente.

Ao serem indagados sobre a origem do material, os indivíduos informaram que haviam furtado os itens, na data de hoje, em diversos pontos da cidade e que receberiam a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) por cada uma das bandeiras.

Relatório da Polícia no Boletim de Ocorrência

A Polícia informou no boletim de ocorrência que apurou que um homem de apelido "Gordo" entregaria o dinheiro na noite de sexta-feira, na Favela do Areião. A identidade dele não foi descoberta ainda.

Os três homens foram presos em flagrante. Seus telefones celulares, apreendidos. A Polícia vai pedir à Justiça para quebrar o sigilo telefônico deles e periciar os aparelhos.

Dois detidos tinham acusações de roubo e outro, de extorsão. Na audiência de custódia, os três homens foram liberados, apesar do pedido da polícia para quem permanecessem detidos. A perícia nos celulares ainda não foi concluída.

A tarefa da polícia é apurar a identidade do tal "Gordo", informaram investigadores ouvidos pelo UOL.

Carro foi pichado na quarta-feira

Manente disse que sua apoiadora teve o carro pichado na quarta-feira (16). "Ela deixou o carro estacionado próximo ao Paço Municipal e, quando voltou, encontrou o veículo pichado com a cor do adversário", narrou a assessoria do deputado do Cidadania.

Ele disputa o segundo turno contra Marcelo Lima (Podemos), ex-vice-prefeito da cidade. No carro da apoiadora, teria sido colado um adesivo de Lima em cima do adesivo do deputado. O automóvel foi enviado para análise.

A minha campanha está sendo atacada de forma covarde por bandidos em plena luz do dia.

Alex Manente, candidato

Acusação de interesse político. "Criminosos estão roubando meu material e confessaram à polícia que são pagos para isso. O único beneficiário dessas ações é meu adversário, Marcelo Lima", diz Manente.

Marcelo Lima relata 162 furtos por dia

Marcelo Lima disse ao UOL que não foi beneficiado com o furto. Ele afirmou que, do início do segundo turno, no dia 7 até terça-feira (15), ele perdeu 1.300 bandeiras pela ação de pessoas em situação de rua que desmontam os materiais para vender o metal aos ferros velhos, uma média de 162 bandeiras por dia.

Eu sou o maior interessado que o Alex tenha muita bandeira na rua. Quanto mais bandeira ele tiver na rua, menos votos ele vai ter.

Marcelo Lima, candidato

Ele disse ignorar quem seja o "Gordo" citado no boletim de ocorrência. Também disse que não tem tempo de reclamar do material dele de campanha, que é furtado todos os dias.

"Temos debates mais importantes do que...", iniciou Lima. "Ele tem que falar quem é está roubando: 'é Fulano, é Beltrano'. A polícia tem que investigar. 'Gordo' tem um monte. Ele tem que falar quem é essa pessoa. Não tenho tempo para ficar discutindo: meu tempo é focar na campanha, em levar propostas."