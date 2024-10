Homens armados com fuzis tentam invadir área do tráfico no Rio; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Câmeras de segurança da comunidade Muzema, na zona oeste do Rio, registraram o momento em que homens fortemente armados e vestidos de preto caminham pelas ruas da região na manhã deste sábado (19).

O que aconteceu

Suspeita de milícia. Mais de 20 homens, alguns encapuzados, passam por moradores com fuzis e pistolas.

Moradores cruzam com bandidos. Um dos vídeos mostra que o grupo chegou a entrar armado em uma padaria da região.

Disputa por área de tráfico. A suspeita é que os milicianos busquem retomar o controle territorial da favela, que atualmente está sob exploração do Comando Vermelho.

Ao UOL, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio reconheceu que "a região da Muzema está ocupada" pelos criminosos. Conforme o órgão, Aas imagens estão sendo analisadas pelo setor de inteligência da corporação" e até o momento não há registros de confrontos.

PM ressaltou que nesta semana foram apreendidos na comunidade um fuzil, uma escopeta, duas pistolas, 26 artefatos explosivos e munição.

PM vai reforçar ações para evitar que criminosos bloqueiem vias públicas

Mais patrulhamento na região. Neste semana, o governo do Rio de Janeiro determinou à Polícia Militar que intensifique o patrulhamento no entorno das comunidades César Maia, Sítio Pai João, Muzema e Tijuquinha,

Objetivo é evitar que criminosos bloqueiem vias públicas. Durante as ações de policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais, na manhã de quarta-feira (16), nove ônibus foram sequestrados por criminosos. Depois de obrigarem motoristas e passageiros a desembarcar, recolheram as chaves de ignição dos ônibus.

Sequestro ocorreu enquanto equipes do Bope atuavam na comunidade da Tijuquinha. De acordo com o comando do batalhão, entorpecentes foram apreendidos na ação.

O objetivo da operação, segundo a polícia, é evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que durante a ação, criminosos atravessaram ônibus na principal via da região, a fim de atrapalhar a operação. "Assim que houve a entrada do Bope, fizeram esse tipo de retaliação que é uma estratégia para desviar o foco das forças policiais. Mas não houve registro de confrontos, não temos relato de prisões", disse à GloboNews tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM-RJ.

Nos últimos 12 meses já foram 136 veículos sequestrados. "A recorrência dos casos mostra a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", lamentou em nota a Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio.

