Chamado de criminoso por Nunes, Boulos reage: 'Abre o sigilo, Ricardo'

Do UOL*, em São Paulo

Chamado de criminoso pelo prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) no debate da TV Record/Estadão neste sábado (19), o candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL) reagiu: "Abre o sigilo, Ricardo".

O que aconteceu

Depois de Nunes afirmar no debate que Boulos não trabalha, o candidato do PSOL reagiu pedindo que o prefeito abrisse seu sigilo bancário. "Você falou que eu não trabalho. Eu disse que abro meu sigilo bancário para mostrar meu salário e vencimento. Te perguntei no debate passado e você não respondeu: Você abre seu sigilo para mostrar que é honesto?", questionou Boulos.

O prefeito reagiu chamando o psolista de criminoso. "Que moral que você tem para poder querer fazer pedido de abertura de conta? Você não tem tamanho para isso", respondeu o prefeito. "Você sabe o que o promotor falou de você num dos casos que você ficou sumido para não responder pelos crimes que praticou? Eu vou dizer aqui", afirmou, antes de citar o promotor João Cargos de Camargo Maia, do Ministério Público, sem informar sobre qual investigação se referia.

Na sequência, prefeito leu trecho do promotor. "Abre aspas: 'O criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica'. Muito triste e lamentável esta constatação. É o comentário que o promotor faz sobre o senhor Boulos. Agora vem querer falar de conta. Eu sou uma pessoa íntegra, correta", disse Nunes.

Boulos rebateu insinuando que Nunes mantém relação com o crime organizado, e voltou a sugerir que o prefeito abrisse seu sigilo. "Ricardo, se você é íntegro e correto, abre o sigilo, Ricardo. Por que você não abre o seu sigilo bancário? (...) Quando a gente for falar de tudo que você está envolvido, dos esquemas, desde lá de trás até agora na prefeitura (...) digite aí [espectador], 'Ricardo Nunes, cunhado, PCC', vá no Google e veja. E aí eu peço para ele abrir o sigilo bancário, ele diz que não abre, eu abro o meu."

Boulos também associou Nunes à chamada "máfia das creches". O prefeito, quando ainda era vereador, foi investigado por suposta relação em um esquema que privilegiou uma empresa de sua família. "Eu concordo com o Ricardo que bandido tem que estar preso, não em debate", disse Boulos. "Inclusive bandido de máfia da creche e outros esquemas de corrupção que têm acontecido hoje em São Paulo."

O candidato à reeleição respondeu afirmando que Boulos é "extremista". "Uma pessoa que invadiu vários locais (...), tudo terreno particular e privado. Agora vem falar aqui de máfia de creche? Um assunto resolvido que o Ministério Público investigou, arquivou."

*Participam desta cobertura: Anna Satie, Bruno Luiz, Laila Nery, Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo