Com um jogador a menos, Milan vence Udinese (1-0) e é 3º no Italiano

O Milan, que jogou com um a menos desde os 29 minutos, conseguiu vencer neste sábado (19) a Udinese por 1 a 0, pela 8ª rodada da Serie A italiana.

O atacante nigeriano Samuel Chukwueze, marcou o único gol da partida no estádio de San Siro aos 13 minutos.

A equipe 'rossonera', que não pôde contar com o francês Théo Hernández por estar suspenso, ficou em desvantagem numérica aos 29 minutos. O meio-campista holandês Tijjani Reijnders recebeu o cartão vermelho por ter, na opinião do árbitro, desequilibrado Sandi Lovric.

A Udinese, sem seu capitão e artilheiro Florian Thauvin, lesionado, teve dois gols anulados pelo VAR no primeiro tempo.

Com esta vitória, a quarta nos últimos cinco jogos do campeonato, o Milan sobe provisoriamente ao terceiro lugar com 14 pontos, os mesmos da vizinha Inter (2ª), que visita a Roma no domingo, e dois pontos atrás do líder Napoli, que enfrenta o Empoli também no domingo.

A Juventus (4ª, 13 pontos) recebe a Lazio neste sábado e pode dormir na liderança em caso de vitória.

Horas mais cedo, o Bologna obteve o sexto empate em oito jogos da Serie A, na visita ao Genoa (2-2). O Bologna, time revelação da última temporada (em que terminou em quinto lugar) sob o comando de Thiago Motta, agora técnico da Juve, venceu por 2 a 0 graças aos gols de Riccardo Orsolini (37') e do atacante dinamarquês Jens Odgaard (56').

Mas a equipe comandada por Vincenzo Italiano desabou na reta final da partida e sofreu dois gols do atacante Andrea Pinamonti (73' e 85').

Com isso, o Bologna tem apenas uma vitória nesta temporada contando todas as competições, e está na 13ª colocação com 9 pontos.

Na terça-feira, o clube da Emilia-Romagna enfrenta o Aston Villa pela terceira rodada da Liga dos Campeões e recebe o Monaco daqui a duas semanas.

Também neste sábado, na partida que abriu a 8ª rodada, o Como empatou em 1 a 1 com o Parma. O atacante francês Ange-Yoan Bonny abriu o placar para os visitantes (20') e o meia argentino Nico Paz empatou para os locais no fim do primeiro tempo (45').

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Como - Parma 1 - 1

Genoa - Bologna 2 - 2

Milan - Udinese 1 - 0

Juventus - Lazio

- Domingo:

(07h30) Empoli - Napoli

(10h00) Unione Venezia - Atalanta

Lecce - Fiorentina

(13h00) Cagliari - Torino

(15h45) Roma - Inter

- Segunda-feira:

(15h45) Hellas Verona - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 16 7 5 1 1 14 5 9

2. Inter 14 7 4 2 1 16 9 7

3. Milan 14 8 4 2 2 16 9 7

4. Juventus 13 7 3 4 0 10 1 9

5. Lazio 13 7 4 1 2 14 11 3

6. Udinese 13 8 4 1 3 10 11 -1

7. Torino 11 7 3 2 2 12 11 1

8. Atalanta 10 7 3 1 3 16 13 3

9. Roma 10 7 2 4 1 8 5 3

10. Empoli 10 7 2 4 1 6 4 2

11. Fiorentina 10 7 2 4 1 9 8 1

12. Hellas Verona 9 7 3 0 4 12 12 0

13. Bologna 9 8 1 6 1 9 11 -2

14. Como 9 8 2 3 3 11 15 -4

15. Parma 7 8 1 4 3 11 13 -2

16. Cagliari 6 7 1 3 3 5 11 -6

17. Genoa 6 8 1 3 4 7 17 -10

18. Lecce 5 7 1 2 4 3 12 -9

19. Monza 4 7 0 4 3 5 9 -4

20. Unione Venezia 4 7 1 1 5 5 12 -7

