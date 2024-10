Volvo espera vendas de caminhões estáveis em 2025

Por Marie Mannes

ESTOCOLMO (Reuters) - A fabricante sueca de caminhões AB Volvo previu uma demanda estagnada no próximo ano e divulgou nesta sexta-feira uma queda maior do que a esperada no resultado trimestral, pressionado por queda na demanda por veículos pesados.

A Volvo previu que para 2025 os mercados europeu e norte-americano de caminhões pesados totalizarão 290 mil e 300 mil unidades, respectivamente, praticamente inalterados em relação às vendas esperadas para 2024. Para o Brasil, a empresa previu um mercado estável ao redor de 100 mil veículos neste ano.

O conjunto de números de sexta-feira foi o primeiro relatório trimestral da empresa este ano que não superou as expectativas.

O lucro operacional ajustado para o terceiro trimestre foi de 14,1 bilhões de coroas (1,34 bilhão de dólares), contra 19,3 bilhões do ano anterior e uma previsão média de 15,6 bilhões em uma pesquisa de analistas da Lseg.

O Grupo Volvo é o primeiro dos fabricantes europeus de caminhões a divulgar resultados do terceiro trimestre. A rival Traton deve publicar seus números no final de outubro e a Daimler no início de novembro.

A Volvo, que fabrica veículos sob marcas como Mack Trucks e Renault, além de seu próprio nome, disse que a entrada de pedidos de caminhões pesados no terceiro trimestre caiu 7% em relação ao ano anterior.

"Há alguma incerteza sobre o desenvolvimento macroeconômico no curto prazo e isso se reflete em nossas previsões de mercados relativamente estáveis em geral para o próximo ano", disse o presidente-executivo, Martin Lundstedt.

"A Volvo não está funcionando a todo vapor, já que a atividade global de frete e construção se normalizou desde o auge do ano passado", disse o analista de ações da Hargreaves Lansdown, Aarin Chiekrie.