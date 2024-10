Produção de cocaína aumentou 53% na Colômbia em 2023 (UNODC)

A produção de cocaína na Colômbia aumentou 53% em 2023 até alcançar a cifra histórica de 2.600 toneladas, marcando um novo recorde no país que é o maior produtor mundial da droga, segundo um relatório das Nações Unidas, publicado nesta sexta-feira (18).

O informe anual do Escritório contra a Droga e o Crime (UNODC) registra ano após ano recordes tanto na fabricação do entorpecente na Colômbia quanto no plantio de narcocultivos, que no ano passado alcançaram 253.000 hectares, 10% a mais que em 2022.

Estes são os números mais elevados registrados pela ONU desde que a organização começou a monitorar o assunto, em 2001.

