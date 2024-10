Pesquisa para prefeito de SP hoje (18): veja os últimos resultados

A corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo ganhou novos levantamentos nesta semana. A última pesquisa foi divulgada pelo Datafolha ontem (17), e mostrou que Ricardo Nunes (MDB) oscilou quatro pontos negativamente.

No entanto, o atual prefeito ainda lidera sobre Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pelo segundo turno, que será realizado em nove dias, no próximo dia 27 de outubro. Confira um compilado das últimas pesquisas abaixo.

O que dizem as últimas pesquisas

Nunes está 18 pontos percentuais à frente do adversário, diz o Datafolha. O atual prefeito tem 51% das intenções de voto, enquanto Boulos é o escolhido de 33% dos eleitores paulistanos. Os números são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Nunes oscilou para baixo, e Boulos se manteve estável. O prefeito oscilou quatro pontos percentuais para baixo em relação à última pesquisa, divulgada em 10 de outubro. O deputado federal, por outro lado, não teve movimentações nas intenções de voto desde o último levantamento.

Datafolha (estimulada)

Ricardo Nunes (MDB): 51% (eram 55%)

51% (eram 55%) Guilherme Boulos (PSOL): 33% (eram 33%)

33% (eram 33%) Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 10%)

14% (eram 10%) Não sabe: 2% (eram 2%)

*quando o entrevistado recebe a lista com o nome e número dos candidatos.

Paraná Pesquisas: Nunes mantém liderança

Paraná Pesquisas mostrou na quarta (16) que o atual prefeito e Guilherme Boulos oscilaram dentro da margem de erro, que é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Distância se manteve na casa dos 13 pontos percentuais. No recorte do instituto divulgado na última quinta (10), a diferença entre os candidatos era de 13,8%. Agora, está em 13,1%.

O atual prefeito oscilou 0,5 ponto para baixo. O candidato à reeleição somou 52,3% das intenções de voto. Na semana passada, ele tinha 52,8%.

Boulos variou positivamente em 0,2 ponto. A pesquisa apontou o psolista com 39,2%. Ele tinha 39% na última sondagem.

Paraná Pesquisas (estimulada)

Ricardo Nunes (MDB): 52,3%

52,3% Guilherme Boulos (PSOL): 39,2%

39,2% Nenhum / branco / nulo: 5,2%

5,2% Não sabe / não respondeu: 3,3%

*quando o entrevistado recebe a lista com o nome e número dos candidatos.

Futura: Nunes também tem folga na ponta

Prefeito em vantagem. Nunes somou 17 pontos à frente de Boulos na disputa para o segundo turno, segundo a pesquisa Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada na quarta (16).

Ricardo Nunes tem 52,4% das intenções de voto; Boulos, 31,5%. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

Futura (estimulada)

Ricardo Nunes (MDB): 52,4%

52,4% Guilherme Boulos (PSOL): 31,5%

31,5% Ninguém/ brancos / nulos: 9,6%

9,6% Não respondeu / não sabe: 6,5%

*quando o entrevistado recebe a lista com o nome e número dos candidatos.

Quaest mostra Nunes em vantagem

O prefeito somou 45% das intenções de voto, e o deputado, 33%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Sondagem é o primeiro recorte da Quaest para o segundo turno. A pesquisa foi feita após o apagão que afetou milhões de pessoas na capital paulista e depois da volta dos programas eleitorais na TV e no rádio nas campanhas dos candidatos.

A diferença é menor na pesquisa espontânea, quando nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Nessa modalidade, Nunes tem 38%, e Boulos, 28%. Indecisos são 26%.

Quaest (estimulada)

Ricardo Nunes (MDB): 45%

45% Guilherme Boulos (PSOL): 33%

33% Indecisos: 3%

3% Brancos / nulos: 19%

*quando o entrevistado recebe a lista com o nome e número dos candidatos.

Real Time: Nunes também lidera

No início desta semana, o instituto Real Time Big Data também mostrou Ricardo Nunes na frente. No levantamento, o candidato marca 53% das intenções de voto contra 39% de Guilherme Boulos.

Vantagem de Nunes é de 14 pontos, a duas semanas do segundo turno. Na última pesquisa do Real Time Big Data antes do 1º turno, a simulação de 2º turno entre Nunes e Boulos também mostrava o candidato do MDB à frente, com 48% contra 36%.

Real Time Big Data (estimulada)

Ricardo Nunes (MDB): 53%

53% Guilherme Boulos (PSOL): 39%

39% Nulo/Branco: 3%

3% Não souberam/Não responderam: 5%

*quando o entrevistado recebe a lista com o nome e número dos candidatos.

Sobre as pesquisas

O levantamento do Datafolha foi encomendada pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 eleitores entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE: SP-05561/2024.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores. As entrevistas foram feitas de 12 a 15 de outubro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número: SP-06311/2024.

Futura Inteligência realizou 1.000 entrevistas no formato CATI (entrevista telefônica assistida por computador) no dia 11 de outubro. Com 95% de nível de confiança, a pesquisa foi registrada no TSE sob o número SP-08539/2024. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

A Quaest entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral, SP-05735/2024. A sondagem foi contratada pela TV Globo, e a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas. A pesquisa foi contratada pela Record, e as entrevistas foram feitas entre os dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. O registro da pesquisa no TSE é: SP-00357/2024.