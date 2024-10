Atrás do joelho e até no cabelo: veja dicas para fazer o perfume durar mais

Quem costuma passar o dia fora de casa, busca um perfume duradouro. Contudo, a maneira como o cosmético é aplicado pode influenciar significativamente quanto tempo ele permanece na pele e como a fragrância se desenvolve ao longo do dia. Não é apenas sobre a quantidade, mas também sobre a técnica e posicionamento.

Pensando em quem busca a fragrância ideal, o Guia de Compras UOL selecionou uma lista com perfumes masculinos e femininos em promoção para ajudar a economizar, além de dicas práticas para prolongar a fixação do aroma na pele.

Encontre o local certo no corpo

Ao contrário da crença popular, não é só a pele que importa. A aplicação de perfume em áreas específicas do corpo onde a pulsação é mais proeminente pode aumentar o tempo de duração da fragrância.

Essas áreas incluem o pescoço, pulso, atrás das orelhas, braços e antebraços, bem como atrás dos joelhos. A aplicação nestas áreas ajuda a maximizar a dispersão do aroma ao longo do dia.

Como aplicar nas áreas mais comuns

Punho

Aplicar nas áreas dos pulsos permite que o calor do corpo intensifique o aroma.

Pescoço

Borrifar próximo ao pescoço e atrás das orelhas é eficaz, pois essas áreas emitem calor.

Pontos de pulsação

Locais onde o sangue flui mais próximo à superfície da pele, como atrás dos joelhos, no interior dos cotovelos e no peito também são ideais para fixação da fragrância.

Cabelo

Você pode aplicar perfume no cabelo, mas tenha cuidado para não exagerar, pois algumas marcas podem ressecar os fios.

A técnica para aplicar corretamente

Para garantir uma distribuição uniforme e duradoura do perfume, saber aplicá-lo é crucial. Em vez de simplesmente borrifar o cosmético diretamente sobre a pele, considere pulverizar o produto no ar e caminhar para que a névoa possa assentar-se naturalmente sobre você.

Ao aplicá-lo, mantenha o recipiente a uma distância de cerca de 15 a 20 centímetros da pele. Isso ajuda a evitar que o líquido fique concentrado em uma área e se torne muito forte.

Menos é mais

Embora seja tentador aplicar mais perfume na esperança de uma fragrância mais duradoura, a verdade é que menos é mais. Perfumes são concentrados e uma pequena quantidade pode ser suficiente para durar o dia todo.

Aplicar demais pode levar a uma fragrância 'avassaladora' que acaba incomodando as pessoas ao seu redor.

Armazenamento adequado do perfume

Além de aplicar corretamente, armazenar o perfume também é crucial para manter sua qualidade ao longo do tempo. Evite a exposição direta à luz solar e mantenha o frasco bem fechado quando não estiver em uso.

Perfumes femininos e masculinos em promoção

Contém 80 ml;

Perfume feminino amadeirado.

Aroma floral exótico;

Notas com magnólia, mandarina e bergamota.

Aroma floral e frutado;

Com 30 ml.

Com aroma floral;

Tamanho: 50 ml.

Tamanho de 150 ml;

Aroma de âmbar.

Tamanho: 50 ml;

Aroma fresco com notas de mimosa encharcada, acordes de lona e âmbar amadeirado.

Tamanho: 50 ml;

Fragrância aromática com notas cítricas, florais e musk.

Tamanho de 125 ml;

Fragrância refrescante com notas cítricas, picantes e amadeiradas.

Tamanho de 100 ml;

Aroma de âmbar;

É hipoalergênico.

Tamanho: 100 ml;

Aroma cítrico;

É hipoalergênico

Fontes: Anna Karoline Moura, dermatologista do Hospital São Marcelino Champagnat ; Valeria Franzon, dermatologista e professora da Escola de Medicina e Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

*Com informações de texto publicado em 26 de outubro de 2023.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.