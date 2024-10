Hypera reduz política de prazo de pagamento e descontinua projeções para 2024

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Hypera informou nesta sexta-feira que decidiu reduzir sua política de prazo de pagamento concedida a clientes, para otimizar capital de giro, além de descontinuar suas projeções para o ano, conforme fato relevante ao mercado.

A companhia disse que essa redução visa incrementar a geração de caixa operacional "potencialmente" em 2,5 bilhões de reais até 2028 e em 7,5 bilhões de reais nos próximos dez anos.

Segundo o grupo farmacêutico, a decisão não altera o foco na sua estratégia de crescimento nas vendas diretas ao consumidor, o chamado "sell out" -- que cresceu cerca de 13% em outubro e aproximadamente 11% no terceiro trimestre -- bem como na diversificação do portfólio.

A empresa também divulgou alguns resultados preliminares do terceiro trimestre, antes da divulgação completa do balanço prevista para 13 de novembro.

A prévia do resultado, não auditada e ainda sujeita a revisão, aponta para uma receita líquida da companhia ao redor de 1,9 bilhão de reais no trimestre encerrado em setembro, além de um Ebitda próximo de 561 milhões de reais e um lucro líquido de cerca de 370 milhões de reais.

As projeções para 2024, que foram descontinuadas, incluíam uma receita líquida de próxima de 8,6 bilhões de reais, um Ebitda ajustado das operações continuadas de cerca de 3 bilhões de reais e um lucro líquido das operações continuadas perto de 1,85 bilhão de reais.

A Hypera, que detém em seu portfólio marcas de medicamentos como Buscopan, Coristina e Neosaldina, ainda anunciou no mesmo comunicado que seu conselho de administração aprovou programa de recompra de até 30 milhões de ações, com prazo de 18 meses e início nesta sexta-feira.