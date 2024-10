Biden vê oportunidade de parar conflito entre Israel e Irã "por um tempo"

BERLIM (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira que há uma oportunidade de lidar com Israel e Irã de uma forma que potencialmente encerre seu conflito no Oriente Médio por um tempo.

Ao final de uma visita a Berlim, Biden também disse a jornalistas que tem um entendimento de como e quando Israel vai retaliar os ataques de mísseis do Irã. Ele não quis fornecer detalhes.

As tensões têm sido crescentes na região, com Israel planejando uma resposta ao ataque com mísseis realizado por Teerã em 1º de outubro.

"Na minha opinião, há uma oportunidade, e meus colegas concordam, que provavelmente podemos lidar com Israel e com o Irã de uma forma que encerre o conflito por um tempo. Isso acaba com o conflito, em outras palavras, acaba com o vai e vem", disse Biden.

Biden acrescentou acreditar na possibilidade de trabalhar por um cessar-fogo no Líbano, mas ponderou que tais esforços seriam mais difíceis em Gaza.

As promessas de Israel e de seus inimigos Hamas e Hezbollah de continuar lutando em Gaza e no Líbano frustraram as esperanças, nesta sexta-feira, de que a morte do líder militante palestino Yahya Sinwar pudesse apressar o fim de mais de um ano de escalada da guerra no Oriente Médio.

