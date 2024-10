Biden deve visitar Amazônia antes de Cúpula do G20, dizem fontes

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, deve fazer uma visita à Amazônia, acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de sua participação no G20, disseram à Reuters fontes familiarizadas com as negociações.

De acordo com as fontes, Biden faria uma parada em Manaus (AM) ou Belém (PA), no dia 16 ou 17 de novembro. A ideia é que a visita aconteça depois que o presidente norte-americano deixe a Cúpula do grupo de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), da qual participa junto com Lula.

A ideia foi levantada no início em setembro, quando o presidente brasileiro conversou com Biden em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

A visita substituiria a visita oficial prometida por Biden a Lula, quando o brasileiro foi a Washington em 2023. Com a decisão do democrata de não concorrer à reeleição, e as agendas difíceis de combinar, a visita oficial seria substituída pelo encontro na Amazônia, que Biden teria revelado vontade de conhecer.

Logo depois do G20, Lula recebe em Brasília para uma visita de Estado o presidente da China, Xi Jinping, o que impediria de receber também Biden. A uma semana das eleições norte-americanas, Biden entregará o cargo a seu substituto -- a vice-presidente Kamala Harris ou o republicano Donald Trump -- em janeiro de 2025.

De acordo com uma das fontes, o governo norte-americano já começou a preparar a visita, apesar de a viagem não estar 100% confirmada. Manaus e Belém foram visitadas para verificar a estrutura e, até o momento, a capital do Amazonas tem mais chances de ser a escolhida.