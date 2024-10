Josias: Nunes erra ao faltar e Boulos, ao ignorar culpa federal no apagão

O candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) "atira contra o próprio pé" ao faltar ao debate UOL/Rede TV!/Folha e Guilherme Boulos (PSOL), que esteve no evento e foi sabatianado, errou ao negligenciar responsabilidade do governo federal no apagão, afirmou o colunista Josias de Souza em entrevista ao UOL News desta quinta-feira (17).

Para Josias, a ausência de Nunes abriu espaço para que Boulos critira sem contestação o atual prefeito e seu principal apoiador, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Boulos chamou Nunes de covarde e de "Tio Paulo do Tarcísio", além de ter responsabilizado o governador pelo apagão.

Nunes atirou contra o próprio pé ao presentear o Guilherme Boulos com uma hora de tempo de TV e de internet, para espancá-lo. Em condições normais, o favoritismo nas pesquisas pode ser um pretexto da marquetagem para evitar a exposição de um candidato que está mais bem posto nas pesquisas.

O Boulos grudou a tarja de covarde na testa do adversário. De resto, arrastou para a arena o Tarcísio de Freitas, padrinho do Nunes. Diz que o governador usa a prefeitura de São Paulo como um degrau para chegar à sucessão presidencial de 2026 Josias de Souza, colunista do UOL

Ao comentar o desempenho de Boulos, Josias criticou o candidato por eximir de culpa o governo federal diante da falta de luz que prejudicou 3,1 milhões de moradores de cidade de São Paulo e da região metropolitana.



A responsabilidade do governo federal é óbvia. Até outro dia, estavam o Lula e o seu ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, confraternizando de fato, e não se pode desconhecer o óbvio, o que é factual, estavam confraternizando com dirigentes italianos da Enel e discutindo a hipótese de renovação do contrato

Boulos poderia muito bem dizer, e seria mais crível o discurso dele. se dissesse: 'Aqui tem responsabilidade de todo mundo, é preciso que a gente ponha essa bola no chão. Se eu for eleito como prefeito, vou conversar com todo mundo, ver onde estão os parafusos frouxos que precisam ser apertados, e nós vamos tentar consertar isso.'

Agora, quando ele nega as culpas federais, a meu juízo, ele falha no diálogo que precisa estabelecer com esse pedaço não convertido do eleitorado Josias de Souza, colunista do UOL

