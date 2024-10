Ibovespa fecha em queda pressionado por Vale e alta nas taxas dos DIs

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, pressionado particularmente pelo declínio de mais de 2% da Vale, enquanto preocupações fiscais persistentes e avanço nos rendimentos dos Treasuries sustentaram a alta nas taxas dos contratos de DI, o que minou ações sensíveis a juros.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,68%, a 130.853,73 pontos, no primeiro fechamento negativo da semana, de acordo com dados preliminares, após ter marcado 129.901,94 pontos na mínima e 131.715,84 pontos na máxima da sessão.

O volume financeiro somava 16 bilhões de reais antes dos ajustes finais do pregão, véspera de vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.