Em visita rara ao Egito, chanceler do Irã pede calma na região

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, e o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi, alertaram nesta quinta-feira (17) para o perigo de um conflito regional durante uma reunião incomum no Cairo.

Araqchi é o primeiro chanceler iraniano a visitar a capital egípcia desde 2013 e está no país como parte de uma viagem regional, depois que Israel prometeu bombardear o Irã em retaliação ao ataque de Teerã de 1º de outubro.

No dia, a República Islâmica lançou quase 200 mísseis contra Israel como represália, segundo Teerã, pelas mortes do líder do Hamas - que o Irã atribui a Israel -, de um general iraniano e do comandante do Hezbollah em bombardeios israelenses no Líbano.

De acordo com um comunicado do gabinete de Al Sisi, os dois falaram sobre "a necessidade de interromper a escalada regional" e "intensificar os esforços para um cessar-fogo em Gaza e no Líbano".

A agência oficial de notícias iraniana indicou que Al Sisi e Araqchi "concordaram na necessidade de intensificar os esforços para acabar com os crimes em Gaza e com a agressão contra o Líbano, ajudar os deslocados e impedir a expansão da política de guerra do regime sionista", em referência a Israel.

Após décadas de relações tensas, Teerã e Cairo realizaram uma aproximação progressiva nos últimos anos, em particular desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

