Corinthians fará homenagem a Washington Olivetto em partida do Brasileirão

O Corinthians fará uma homenagem especial ao publicitário Washington Olivetto, morto no domingo passado (13), na partida contra o Athletico Paranaense. O jogo será realizado hoje à noite, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O que aconteceu

A partida entre Corinthians e Athletico Paranaense, que acontecerá na noite de hoje (17), em São Paulo, terá uma série de homenagens ao publicitário Washington Olivetto, morto no domingo passado (13).

Entre as ações, o clube colocará um patch especial no uniforme, imagens nos telões internos e externos do estádio e frases nos anéis de led da arena. Bandeirões formarão uma homenagem nos setores leste superior e leste inferior do estádio, em alusão às 2 criações emblemáticas dele.

O departamento de marketing do clube também preparou um vídeo especial de homenagem a Olivetto. A família do publicitário estará presente para receber as homenagens.

Veja o vídeo que estará nos telões:

Criador de comerciais memoráveis, como o primeiro sutiã de Valisère e cachorrinho da Cofap, Olivetto era um dos maiores nomes da propaganda brasileiro e um dos publicitários mais premiados de todos os tempos.

O presidente Lula, também torcedor do clube do Parque São Jorge, chegou a afirmar que Olivetto 'talvez seja o mais célebre nome da nossa propaganda'.

Torcedor do clube, Olivetto foi vice-presidente de marketing do Corinthians no início dos anos 1980.

Uniforme terá patch especial em homenagem ao publicitário Imagem: Divulgação

Ele foi um dos fundadores do movimento 'Democracia Corinthiana', criado pelos atletas alvinegros no começo daquela década.

Liderado por Sócrates, Casagrande e Wladimir, o elenco alvinegro decidia assuntos internos de forma democrática, com votações entre os atletas.

A influência do movimento, entretanto, esteve longe de se restringir ao futebol. O Corinthians estampou, em seus uniformes, frases de cunho político, como 'Diretas Já", em uma época em que movimentos sociais se articulavam pela luta da volta da democracia ao país.

Segundo a Fifa, o movimento "ajudou a mudar a história do Brasil". O documentário 'Democracia em Preto e Branco' está disponível no site da federação internacional.

Olivetto ainda escreveu livros sobre o clube e a Democracia Corinthiana, como "Corinthians x Outros" e "Corinthians - É Preto no Branco", este com Nirlando Beirão.

Em 2013, a escola de samba Gaviões da Fiel o homenageou em seu desfile de Carnaval, cujo tema foi a história da publicidade brasileira.