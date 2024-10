Para renovar a decoração: cabeceira para cama de casal está por R$ 62

Investir em uma cabeceira de cama é uma boa pedida para deixar o quarto mais aconchegante e bonito. Dá para encostar na cabeceira e ter mais conforto para assistir à TV, ler um livro ou descansar. A solução também evita que a parede fique suja e dá um contorno elegante à cama.

Se você deseja economizar na compra desse produto, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo bem avaliado na Shopee, vendido por menos de R$ 60. Veja o que diz o fabricante sobre essa cabeceira e algumas opiniões de consumidores.

O que diz o fabricante sobre essa cabeceira?

Tem estrutura em MDF, espuma em poliuretano, além de revestimento em courino ou suede;

Acompanha kit de parafusos e suporte para instalação;

Possui botões na parte de trás;

Está disponível nas cores branca, palha, marrom, cinza, preto, marrom, bege, entre outras (preços podem variar);

Dá para escolher entre os tamanhos para cama de casal, queen e solteiro.

O que diz quem comprou essa cabeceira?

A cabeceira tem nota média de 4,8 (do total de cinco). São mais de três mil avaliações do produto disponíveis na Shopee. Confira algumas delas.

Comprem sem medo. Ela superou muito as minhas expectativas. Custo-benefício maravilhoso. Material incrível e entrega super-rápida (antes da data prevista). Veio bem embalada e sem avarias. Nota mil

Naylana Nascimento



Chegou linda e perfeita, como no anúncio. Enviaram rápido e chegou em menos de duas semanas. Veio com manual e bem embalada. Recomendo 10/10.

Amanda Helena

A qualidade dessa cabeceira realmente me surpreendeu. Gostei demais. Veio bem embalada e achei boa, mas ainda não instalei. A entrega foi rápida e valeu a pena. Meu quarto vai ficar mais bonito.

Leia Ribeiro

Pontos de atenção

As principais reclamações dos consumidores são a respeito da espessura da cabeceira, considerada mais fina do que o esperado. Também há compradores que relatam que o produto foi entregue na cor errada e que o material é frágil.

É fininha, mas o acabamento é perfeito. Ótima compra. Chegou dentro do prazo.

Claudia Borges

A cabeceira é bem fraca. O valor foi até alto pela qualidade do produto. Sem contar que comprei na cor marrom e foi entregue na cor cinza. Não compraria novamente. Sem contar na demora para entregar.

Andreia Batista

Não compraria novamente, achei que era mais fofinha, e não é. Veio com um furo no meio das placas e é da finura de um dedo. Só não vou devolver porque dá muito trabalho.

Gabriela Fernandes

