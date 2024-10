Fininho, Zenbook S14 promete 'voar' em tarefas de IA com novo chip da Intel

O aguardado processador Lunar Lake, da Intel, já está entre nós. Ele estreia no Brasil dentro do finíssimo Zenbook S14, que a ASUS lançou hoje (17) no Brasil por R$ 12.999.

Turbinado pelo sistema Copilot+, do Windows, o notebook vai receber recursos avançados de inteligência artificial, como o Recall e o Cocreator. Outro diferencial é seu design refinado.

Apesar de ser usuária de MacBooks, sempre tive uma queda pela linha Zenbook, justamente pelo estilo parecido com o dos computadores da Apple. A própria Asus não esconde que o objetivo é competir com eles —e eu concordo que, finalmente, chegaram a um nível bem similar.

O S14 chega para se juntar ao Zenbook S16, equipado com chip AMD Ryzen AI 300, que já conhecemos (veja no vídeo acima). Tivemos acesso antecipado ao novo notebook e contamos a seguir nossas primeiras impressões.

O que o Zenbook S14 tem de bom?

Muito leve e fino. Além de potente, o Zenbook S14 está mais compacto, com 1,1 cm de espessura e 1,2 kg (mas mais fino que o MacBook Air, que tem 1,6 cm, em um peso similar). Para mim, o tamanho perfeito para levar na bolsa ou mochila.

Bonito e resistente. O design é diferenciado, com estrutura de alumínio e tampa com revestimento cerâmico (Ceraluminum), de toque suave e resistente a arranhões. Testamos a cor Zumaia Gray, um belo cinza-escuro com detalhes geométricos prateados.

Bateria dura o dia inteiro. Para quem está acostumado com MacBooks, isso é o padrão, mas em um PC é um grande avanço proporcionado pelos novos processadores.

ASUS Zenbook S14 Imagem: Marcella Duarte/UOL

Rápido, silencioso e não esquenta. A estrutura de resfriamento foi aperfeiçoada, com uma nova grade em cima do teclado (bem bonita, inclusive), além da câmara de vapor, ventiladores e sistema com folhas de grafite.

Muita memória. São 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento SSD (acima do padrão Apple).

Tela 2,4K touchscreen. Facilita tarefas de trabalho e do dia a dia. O display OLED de 14 polegadas e 120 Hz de atualização tem validação Pantone, com cores vivas e pretos bem pretos. Aliado ao sistema de áudio com quatro alto-falantes com qualidade Harman Kardon, é ótimo para jogar e ver filmes.

Touchpad grande. Tem 16:10 e aceita gestos inteligentes, deslizando os dedos na horizontal e vertical para controlar volume, brilho e outras ações.

Assistente de IA generativa Copilot Imagem: Marcella Duarte/UOL

Lunar Lake e inteligência artificial

"Lunar Lake" é o apelido do processador Intel Core Ultra Series 2, lançado globalmente em setembro deste ano para equipar uma nova leva de dispositivos Copilot+ —os computadores Windows mais rápidos e "inteligentes" já criados, como o Zenbook S14.

Os chamados "AI PCs" são desenvolvidos especialmente para inteligência artificial, usando chips de última geração com potentes NPUs (unidades de processamento neural), dedicadas a rodar as tarefas de IA dentro da própria máquina, com mais eficiência, rapidez e economia de energia.

Para receber certificação Copilot+ da Microsoft, a NPU precisa atingir pelo menos 40 TOPs (trilhões de operações por segundo, parâmetro usado para estimar a potência de uma NPU), além de ter pelo menos 16 GB de RAM de 256 GB de armazenamento SSD. O Lunar Lake chega a 48 TOPs.

Fabricantes como Acer, Dell, Lenovo e HP também devem lançar seus modelos com Lunar Lake nos próximos meses. Entre os novos recursos de IA do Windows, que chegarão a esses computadores até o final do ano, estão:

Recall: ajuda a encontrar e lembrar de coisas que você viu e fez no computador, como uma linha do tempo

Cocreator no Paint: gera imagens de IA em tempo quase real, diretamente no dispositivo

Legendas ao vivo: traduz qualquer áudio em mais de 40 idiomas para o inglês

Enquanto esse pacote não chega, há o assistente Copilot, um chatbot de inteligência artificial generativa que atende aos mais diversos pedidos (como pedir receitas, dicas de exercícios, comparar preços ou escrever um texto). O Zenbook S14 tem uma tecla física dedicada para facilitar o acesso.

