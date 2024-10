Amizade na adolescência ajuda na identidade, mas exige atenção dos pais

"Eles são a família que escolhemos", diz o ditado popular. E é isso mesmo: além da família, os amigos são as pessoas com quem vamos estabelecer vínculos mais significativos e duradouros durante a vida. Em cada etapa dessa jornada, eles têm um papel importante para o nosso desenvolvimento psíquico e social.

Enquanto na infância os amigos ajudam na socialização, na adolescência eles são importantes para a construção da identidade.

Em sua coluna para o VivaBem, a psicóloga Elânia Francisca conta que um dos momentos mais importantes da adolescência é quando se começa a construir uma identidade de grupo. Adolescentes iniciam um processo de aproximação com outras pessoas de sua idade que, geralmente, têm os mesmos gostos, mesmas dores ou que vivem de uma forma que gostariam de viver.

"Estar em grupos é parte importante e saudável da adolescência, afinal é bom estar com pares e pessoas que podem se acolher. É saudável estar com outras pessoas da mesma idade ou idade aproximada, para se apoiarem. Contudo, é importante salientar que todo novo laço afetivo de adolescentes precisa ser de conhecimento das pessoas adultas —não no sentido de fiscalizar os passos, mas no sentido de proteção e cuidado", reforça a psicóloga.

Ela explica que os pais precisam deixar bem nítido para os filhos que o desejo de conhecer suas amizades está no campo do cuidado e acolhimento dessa nova pessoa que faz parte da rede de afetos do adolescente.

Elânia Francisca também aconselha que os pais se responsabilizem com a criação de um caminho tranquilo e acolhedor quando o filho quiser/for apresentar suas amizades. "Um ponto importante é sempre tratarmos as amizades de adolescentes como gostaríamos que esse adolescente fosse tratado na casa de suas amizades. Sejamos pessoas respeitosas e abertas", diz.

Pais devem ficar de olho no próprio preconceito

Imagem: Getty Images

Outro ponto é os pais buscarem se despir de preconceitos. "Muitas pessoas adultas dizem: 'Não quero meu filho com esse menino porque ele é má influência'. Já parou para pensar que a família desse menino pode achar que a má influência é o seu filho?", questiona a psicóloga.

Ela diz em sua coluna que é muito importante os pais se manterem por perto, mas julgar os amigos dos filhos pode acabar afastando-os, ou pior, pode fazer com que seu filho ou filha comece a esconder fatos sobre aquela amizade para não ser julgado.

"O ideal é nos mantermos abertos para diálogos em que possamos entender melhor essa amizade e sempre conversar sobre elementos que fazem de uma relação de amizade algo saudável ou abusivo", aconselha.

Estudos reforçam a importância da amizade

Imagem: Getty Images

Ter amigos é fundamental para viver uma vida mais saudável e até mais longa — e há inúmeros estudos a respeito disso. Por exemplo, uma revisão de 148 estudos feita nos Estados Unidos mostrou que pessoas com amizades sólidas têm 50% mais chances de sobrevivência.

Mais que isso: os autores concluíram que os efeitos da falta de amigos são comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.

As amizades também são fundamentais para que possamos externalizar sentimentos e demonstrar afeto e amor, o que é fundamental para a nossa saúde mental.

*Com informações de reportagem publicada em 01/11/2019 e de coluna do VivaBem de 10/05/2024