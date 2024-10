Wall Street fecha em baixa com queda de ações de chips e petróleo

Por Sinéad Carew e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street fecharam em baixa nesta terça-feira, com uma queda de 1% no índice de tecnologia Nasdaq liderando as perdas, uma vez que as ações de chips caíram devido a preocupações com a demanda, enquanto o setor de energia perdeu 3% com a queda dos preços do petróleo.

O Nasdaq sofreu uma pressão especial da peso pesado do mercado Nvidia, a principal fabricante de chips para inteligência artificial (IA). As ações da Nvidia caíram 4,7% depois de atingir um fechamento recorde na segunda-feira e após uma notícia de que o governo Biden está considerando limitar as exportações de chips de IA por empresas dos EUA.

"Parece haver muito mais estresse concentrado nos chips. Isso está pressionando para baixo a tecnologia como um setor", disse Kevin Gordon, estrategista sênior de investimentos da Charles Schwab.

"Não se trata de uma queda generalizada", disse ele, observando que as ações que estavam sendo vendidas no dia haviam tido um desempenho superior anteriormente. "É um indicativo de que as megacaps estão pressionando os índices para baixo."

O setor de energia terminou com queda de 3%, seu maior declínio percentual em um dia desde o início de outubro de 2023, já que os preços do petróleo caíram devido às expectativas de demanda mais fraca, depois que uma reportagem sugeriu que Israel não atacará alvos de petróleo iranianos.

O Dow Jones caiu 0,75%, para 42.740,42 pontos. O S&P 500 perdeu 0,76%, para 5.815,26 pontos. O Nasdaq perdeu 1,01%, para 18.315,59 pontos.

Atrás do setor de energia, o índice de tecnologia do S&P 500 foi o maior declínio, perdendo 1,8%.

No entanto, os setores defensivos tiveram desempenho superior, sendo o imobiliário o que mais avançou, com alta de 1,2%, seguido pelo de bens de consumo básicos, com alta de 0,6%, e pelo de serviços públicos, que subiu 0,5%.