Mbappé e PSG se enfrentam em audiência depois de jogador acusar o ex-clube de espalhar fake news sobre estupro

Chegou a vez de ver o jogador francês Kylian Mbappé ter seu nome envolvido em um escândalo. A imprensa sueca afirma que o atacante do Real Madrid é visado por uma investigação de estupro e agressão sexual, aberta pela polícia de Estocolmo depois de uma rápida estadia do atacante na cidade, na semana passada. Mbappé rejeita o "boato calunioso" que se espalhou nas redes sociais e acusa do PSG de estar por trás do que qualifica de "fake news".

Chegou a vez de ver o jogador francês Kylian Mbappé ter seu nome envolvido em um escândalo. A imprensa sueca afirma que o atacante do Real Madrid é visado por uma investigação de estupro e agressão sexual, aberta pela polícia de Estocolmo depois de uma rápida estadia do atacante na cidade, na semana passada. Mbappé rejeita o "boato calunioso" que se espalhou nas redes sociais e acusa do PSG de estar por trás do que qualifica de "fake news".

Mbappé se defende e declara que a suposta notícia, veiculada pelo jornal sueco Aftonbladet, é uma fake news, segundo ele criada pelo Paris Saint-Germain (PSG) no momento em que discute com o clube um litígio financeiro. Outro jornal sueco, o Expressen, afirma que a denúncia contra Mbappé foi registrada "no nível mais baixo" de suspeição previsto na legislação sueca. O PSG afirma, por sua vez, que "prefere ignorar" a implicação estabelecida por Mbappé.

A "bomba" contra Mbappé está em todas as manchetes da imprensa francesa na manhã desta terça-feira (15). O atacante cobra € 55 milhões em salários e bônus não soldados pelo PSG na sua saída do clube. Mbappé e o PSG comparecem nesta tarde diante de uma comissão paritária da Liga Francesa Profissional (LFP) para discutir um recurso apresentado pelo clube questionando a cobrança do atacante.

No X, Mbappé escreveu "FAKE NEWS!!!!, em maiúsculas, acrescentando o comentário: "Está virando tão previsível; por acaso, na véspera da audiência", protestou o jogador do Real Madrid.

FAKE NEWS !!!! ???

Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard ? https://t.co/nQN98mtyzR ? Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Segundo o Aftonbladet, Mbappé esteve na noite de quinta-feira (10) com um grupo de pessoas no restaurante francês Chez Jolie. Ele foi fotografado saindo do local na companhia de três pessoas: seu guarda-costas, sua assessora mais próxima, e seu ex-companheiro de PSG Nordi Mukiele, emprestado nesta temporada para o Bayer Leverkusen.

O grupo seguiu de táxi para o clube "V", uma boate da capital sueca onde Mbappé já tinha estado na véspera. De acordo com o Aftonbladet, o grupo teria conhecido outras pessoas na discoteca. No final da balada, Mbappé voltou para o hotel.

Real Madrid-star Kylian Mbappé investigated for rape after visit to Sweden.https://t.co/WxGVEmCLwY pic.twitter.com/2pvJm6O1nt ? Expressen (@Expressen) October 14, 2024

A denúncia consultada pelo jornal sueco registra que o estupro teria ocorrido na noite do dia 10, "no centro de Estocolmo". "A polícia aceitou a queixa no sábado (12), depois de a mulher ter procurado atendimento", acrescenta o Aftonbladet.

Consultado pela AFP, o promotor encarregado do caso confirmou a investigação aberta depois da queixa, sem dar mais detalhes. Também contatada pela AFP, a polícia de Estocolmo não quis "nem confirmar, nem negar" a informação.

Segundo fotos publicadas pelo Aftonbladet, a polícia esteve na segunda-feira em frente ao hotel onde Mbappé e sua comitiva estavam hospedados. Na França, o Le Parisien relata que "policiais suecos estiveram no hotel para recolher os primeiros depoimentos e possíveis elementos materiais (análise de imagens das câmeras de segurança e possíveis amostras de DNA)".

Deschamps pede "muita cautela"

Diante da dimensão que o caso assumiu nas redes sociais, a comitiva do jogador fez questão de reagir com firmeza nesta segunda-feira. "Um novo boato calunioso está começando a surgir na internet vindo do veículo sueco Aftonbladet", explicou Mbappé. "Estas acusações são completamente falsas e irresponsáveis ??e a sua propagação é inaceitável", declarou o jogador.

Mbappé não tem participado dos jogos da seleção francesa pela Liga das Nações. Mas ontem, após a vitória da França contra a Bélgica, o técnico Didier Deschamps foi questionado sobre o caso e disse que era necessário adotar "muita cautela" diante desse tipo de informação, para "distinguir entre o verdadeiro e o falso".

O Real Madrid, atual clube do atacante francês, não comenta o caso.