Kit de frigideiras antiaderente está por menos de R$ 105: 'não gruda nada'

O Guia de Compras UOL encontrou um conjunto de frigideiras, da marca Tramontina, ideal para quem busca eficiência na cozinha e também praticidade na hora da limpeza. As peças são antiaderentes, evitando que os alimentos grudem e facilitando a remoção da gordura na hora da lavagem. Esse jogo Tramontina está por menos de R$ 105 na Amazon.

Segundo o fabricante, as frigideiras também possuem cabos que facilitam o manuseio. Descubra mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Tramontina sobre as frigideiras?

Frigideiras contam com revestimento interno antiaderente;

Corpo de alumínio com espessura que proporciona cozimento rápido e uniforme;

Fácil de limpar e com grande durabilidade, de acordo com a marca;

Não é prejudicial à saúde, pois é livre de PFOA;

Com cabos antitérmicos, que fornecem segurança durante o manuseio.

O que diz quem comprou?

Com mais de 4 mil avaliações, o jogo de frigideiras tem uma nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, as frigideiras se destacam pela facilidade de limpeza e pela eficiente superfície antiaderente.

Bonitas, práticas e ótimos tamanhos! Elas não grudam nada! E são muito fáceis de limpar! Já tenho há 1 ano e estão perfeitas! Super recomendo a compra. Carol Perez

As frigideiras são perfeitas, não grudam nada mesmo e por um preço incrível. Já até aposentei as frigideiras antigas. Tatiane

As frigideiras são ótimas. Posso fritar o que for sem a necessidade de usar azeite. Emilene

Amei meu jogo de panelas! Já fiz ovos com um fio de azeite e não grudaram nada, chegava a deslizar na panela! Também fiz panqueca de aveia e ovo e ficaram lindas igual um bolinho, sem grudar! Valeu muito a compra! Bruna

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram do revestimento antiaderente, como o desgaste precoce e o fato dos alimentos grudarem na superfície. Confira os comentários:

Elas são feitas de um material que necessita de atenção no manuseio. Se lavar com a parte abrasiva da bucha ou esponja de aço, elas não vão manter a antiaderência por muito tempo, mas se não arranhar as panelas são legais sim! Bruno Neves

As frigideiras são boas, mas necessita usar pelo menos um fio de óleo ou manteiga, senão gruda. Segui todas as instruções, mas a menor já manchou no primeiro dia, como se estivesse queimado. Mas o preço é acessível. Daniela

O produto já começou a descascar por dentro da panela. Não durou muito tempo não. Leandro

Frigideira parece ser muito frágil, grudou na primeira fritada de ovos. Mas pelo custo está bom. Alexandre Ferreira de Andrade

