Do gameplay ao home office: mousepad com LED está por menos de R$ 40

Para ajudar na precisão durante o gameplay ou nas jornadas de home office, o Guia de Compras UOL encontrou um mousepad gamer — com desconto de 13%, custando R$ 38,99 na Shopee — que promete estabilidade para o mouse e teclado, além de ter um tecido impermeável.

Além disso, esse mousepad possui bordas com iluminação LED e uma base antiderrapante, que proporciona mais fixação durante o uso. Veja detalhes sobre o produto e as opiniões de quem já o adquiriu:

O que diz o fabricante sobre o mousepad?

Possui base antiderrapante;

Comporta teclado e mouse juntos;

Promete superfície extra grande;

Com iluminação LED ajustável nas bordas (7 opções de cores);

Emborrachado e texturizado, que promete mais precisão e estabilidade;

Acabamento em nylon com base reforçada pela costura para evitar desfiar;

Possui cabo UBS para alimentação da iluminação LED;

Dobrável e ideal para todos os tipos de superfícies, de acordo com a marca.

O que diz quem comprou?

Nas avaliações dos consumidores, esse mousepad tem nota média de 4,8 estrelas na Amazon e 4,8 estrelas (máximo de cinco) na Shopee. Os principais pontos positivos apontados pelos consumidores foram o tamanho, qualidade do material e iluminação das bordas.

O mousepad é show de bola! Funciona direitinho, é igualzinho na foto. Já tô usando há mais de um ano e super indico. Compraria de novo sem pensar duas vezes. Iago

Fiquei bem surpreso na velocidade que o produto chegou aqui em casa. Me surpreendi com o tamanho dele, isso parece um tapete. Porque ele preencheu toda a área da mesa facilmente, tanto o mouse quanto meu teclado mecânico aqui,(levando em conta que o teclado é um Corsair k95). E as luzes do LED são extremamente fieis ao que o título fala, achei bem forte e vibrante. [...] O material é bem confortável, e não senti nenhuma aderência em relação ao mouse. [...]. Realmente valeu a pena cada centavo! Wendel Sobral

O mousepad é grande e tem espaço para acomodar teclado e mouse tranquilamente. A noite a iluminação é bem legal. Comprei para o meu filho e ele gostou muito. João Henrique

Muito bom, tem cores bem vividas e vários modos, além de ser ótimo para deslizar com o mouse. Chegou antes do prazo. Hebert

Pontos de atenção

Outros consumidores mostraram insatisfação com o tamanho, presença de ondulações e falhas na iluminação. Confira os comentários avaliativos:

O produto em si tem uma boa espessura, boa aderência, as configurações de led são boas também, porém deixou a desejar no alinhamento e caimento sobre a mesa. O mouse contém muitas ondulações, o que deixa o mousepad feio na mesa. Bruno Leonardo

O cabo que conecta para fornecer energia ao mousepad não conecta totalmente, acredito que veio com o encaixe errado. Ele só entra na ponta fazendo assim, por muitas vezes, desconectar sozinho, deixando de funcionar o led, mas o mousepad em si é de boa qualidade. Hianne Dias

Os LEDs começaram a dar problema pouco depois dos 2 meses de uso, além disso, o cabo é no formato antigo e é bem fraco. Djair

