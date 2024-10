Carteira Digital de Trânsito: aplicativo vai além da CNH e vira 'faz-tudo'

A CDT (Carteira Digital de Trânsito) completa sete anos e hoje não apenas substitui a versão em papel da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mas também traz uma série de funcionalidades que simplificam a vida dos motoristas e condutores de outros veículos motorizados.

Lançada em 2017, a CDT hoje conta com mais de 58 milhões de usuários, que se beneficiam de serviços como descontos em multas e avisos de recall.

Além disso, a plataforma já possibilitou mais de 923 mil vendas digitais de veículos e mais de 88 milhões de notificações de infrações de trânsito via SNE (Sistema de Notificação Eletrônica).

As muitas funcionalidades da CDT

Uma das grandes vantagens da CDT é a capacidade de verificar a validade da CNH.

Em uma fiscalização, os agentes de trânsito podem facilmente acessar o status da habilitação do condutor para verificar se o documento está em ordem e não há restrições.

Além disso, a CDT permite a exportação de uma cópia do documento, para facilitar o o compartilhamento seguro de informações com terceiros, como oficinas e locadoras de veículos, quando necessário.

Mas como os agentes de trânsito verificam a validade da CNH digital?

Através de um aplicativo específico, os fiscais podem escanear o QR Code presente na CDT e, em tempo real, consultar todas as informações do condutor no banco de dados do respectivo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Para a comodidade do condutor habilitado, o aplicativo emite uma notificação quando a CNH está prestes a vencer.

Com a CDT, é possível conseguir também descontos de até 40% no valor das multas.

O aplicativo acumulou 6,9 bilhões de acessos no último ano - a emissão de CNH digital lidera o uso do aplicativo, com 47,7 milhões de habilitações digitais ativas atualmente.

O Serpro, responsável pelo desenvolvimento da CDT, informa que a digitalização dos documentos de trânsito não só trouxe conveniência, mas também reduziu a probabilidade de perda ou roubo de documentos físicos.

O que vem aí

Há promessa de novas funcionalidades no horizonte de acordo com a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), como o serviço de obtenção de segunda via de CNH.

Uma atualização recente já trouxe novidades, como o pagamento de multas com desconto e a venda digital com transferência online da propriedade do veículo.

Além disso, o aplicativo passou por uma reformulação no design, oferecendo uma navegação mais clara e prática.

Dentre as funcionalidades futuras, está a adesão ao RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores), também conhecido como Cadastro Positivo de Condutores, que permitirá a motoristas sem infrações nos últimos 12 meses receber benefícios como descontos nas multas e isenções de taxas.

Transferência de Veículos pela CDT

Outra funcionalidade da CDT é quem para transferir um veículo usando o aplicativo, não é preciso ir a um cartório para o reconhecimento de firma.

Tanto o comprador quanto o vendedor devem baixar o aplicativo, criar uma conta e confirmar suas identidades.

O vendedor inicia a transferência pelo app, fornecendo os detalhes do veículo e o CPF do comprador, que será notificado sobre a transação.

A segurança do processo é garantida por uma assinatura eletrônica.

Após a confirmação de ambas as partes, o aplicativo envia os dados para a Senatran, que processa a transferência e atualiza o registro do veículo em tempo real.

É importante lembrar que o documento do veículo deve ter sido emitido a partir de 4 de janeiro de 2021, quando o DUT (Documento Único de Transferência) foi substituído pela versão digital (ATPV-e).

Como baixar a CNH digital

Para baixar a versão eletrônica da CNH pela primeira vez, é necessário seguir alguns passos.

Primeiro, deve-se baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito na loja de aplicativos do seu smartphone.

Após a instalação, abra o aplicativo e selecione a opção para entrar com a conta gov.br; caso não tenha uma, será necessário criá-la.

Com o login realizado, procure pela seção "Habilitação" e clique em "Baixar CNH".

Será solicitado o número de registro e o código de segurança da sua CNH física. Após fornecer esses dados, crie uma chave de acesso de quatro dígitos. Com esses passos, sua CNH digital estará disponível no aplicativo. É importante lembrar que a CNH digital tem a mesma validade jurídica da versão impressa e pode ser apresentada sempre que for necessário.

Atualização

Para atualizar o aplicativo CDT, siga estes passos simples:

Primeiro, acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel, seja Google Play para Android ou App Store para iOS.

Busque pelo aplicativo CDT e selecione a opção de atualização disponível.

Caso não tenha o aplicativo instalado, você pode baixá-lo diretamente dessas plataformas.

Após a atualização, abra o aplicativo e faça o login com suas credenciais do gov.br.

No menu principal, selecione a opção para adicionar ou atualizar documentos.

Siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para completar o processo.

Lembre-se de verificar se a versão mais recente do documento, como o CRLV digital, foi devidamente baixada e está visível no aplicativo.

