UE "quer igualdade de condições", mas ainda negocia tarifas de automóveis com a China

Por Andreas Rinke e Friederike Heine

BERLIM (Reuters) - A União Europeia quer igualdade de condições com a China em relação às tarifas de automóveis e está negociando com Pequim mecanismos como compromissos de preços ou investimentos na Europa como solução, disse a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira.

Falando em Berlim ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz, von der Leyen disse que as negociações com a China continuariam mesmo se as tarifas da UE sobre veículos elétricos chineses entrassem em vigor. Scholz expressou a esperança de chegar a um acordo até o final de outubro.

"Qual poderia ser a compensação oferecida em vez de direitos compensatórios, por exemplo? E há a questão dos compromissos de preço que estão na mesa, investimentos na Europa", disse ela. "Todas essas são questões que estão na mesa, como sempre acontece nas negociações. Tudo só estará negociado quando a última peça for negociada."

Os dois líderes se reuniram em Berlim enquanto a UE se prepara para impor pesadas tarifas de importação sobre veículos elétricos chineses, medidas às quais a Alemanha e seu setor automobilístico se opõem, temendo ações retaliatórias no vasto mercado chinês.

Este mês, os Estados-membros da UE apoiaram por uma pequena margem tarifas de importação de elétricos fabricados na China de até 45%, com o objetivo de combater o que a Comissão Europeia diz serem subsídios injustos de Pequim aos fabricantes chineses. Pequim nega a concorrência desleal e ameaçou com contramedidas.