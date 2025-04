China, Rússia e Irã discutem em conjunto programa nuclear iraniano com AIEA, relata Xinhua

PEQUIM (Reuters) - China, Rússia e Irã se reuniram com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para discutir o programa nuclear iraniano, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua na sexta-feira (horário local).

A reunião conjunta nesta quinta-feira entre os representantes da AIEA e o diretor-geral da agência nuclear ocorreu depois que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, visitou Pequim esta semana.

A reunião teve uma comunicação aprofundada sobre o papel da AIEA no processo de solução política e diplomática do programa nuclear iraniano, com a China expressando apoio ao diálogo do Irã com todas as partes, incluindo os EUA, disse a Xinhua.

(Reportagem de Liz Lee e da redação de Xangai)