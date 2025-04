Bayern de Munique tem chance de conquistar Bundesliga no sábado

Restam quatro rodadas na Bundesliga, mas o Bayern de Munique pode reconquistar o título alemão neste fim de semana, na 31ª rodada.

Os bávaros lideram com 72 pontos, com oito de vantagem sobre seu perseguidor e atual campeão, o Bayer Leverkusen (64).

No sábado às 10h30 (horário de Brasília), o gigante da Baviera recebe o Mainz (6º, 48 pontos) na Allianz Arena, sabendo que uma vitória o deixará a apenas dois pontos do título. Mas, se o Leverkusen, que recebe o Augsburg (10º) no mesmo horário, não vencer, o time de Munique já será matematicamente campeão.

Um título que pode inaugurar a galeria de troféus do atacante inglês Harry Kane, que apesar de ter disputado seis finais (três pelo Tottenham, duas pela Inglaterra e uma pelo Bayern) ainda não ergueu nenhuma taça.

"Muitas pessoas ao longo da minha carreira só falavam do fato de eu ainda não ter conquistado um título. Seria bom silenciar algumas delas", disse Kane em fevereiro.

Mas tanto Mainz quanto Augsburg têm chances de se classificar para várias competições europeias e não vão se contentar com um papel menor na luta pelo título.

A disputa acirrada pelas últimas vagas nas competições europeias deve animar a reta final do campeonato.

O Borussia Dortmund (7º, 45 pts) visita o Hoffenheim (15º) no sábado e o Freiburg (5º, 48) viaja para enfrentar o Wolfsburg (12º). As duas equipes podem colocar pressão sobre o RB Leipzig (4º, 49 pts), que entrará em campo três horas depois para jogar contra o Eintracht (3º, 52 pts) em Frankfurt.

--- Programação da 31ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Stuttgart - Heidenheim

- Sábado:

(10h30) Bayer Leverkusen - Augsburg

Bayern de Munique - Mainz

Hoffenheim - Borussia Dortmund

Wolfsburg - Freiburg

Holstein Kiel - B. Mönchengladbach

(13h30) Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

- Domingo:

(10h30) Bochum - Unión Berlín

(12h30) Werder Bremen - St Pauli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 72 30 22 6 2 87 29 58

2. Bayer Leverkusen 64 30 18 10 2 64 35 29

3. Eintracht Frankfurt 52 30 15 7 8 58 42 16

4. RB Leipzig 49 30 13 10 7 48 38 10

5. Freiburg 48 30 14 6 10 43 47 -4

6. Mainz 47 30 13 8 9 48 36 12

7. Borussia Dortmund 45 30 13 6 11 57 47 10

8. Werder Bremen 45 30 13 6 11 48 54 -6

9. B. Mönchengladbach 44 30 13 5 12 48 46 2

10. Augsburg 43 30 11 10 9 33 40 -7

11. Stuttgart 41 30 11 8 11 56 50 6

12. Wolfsburg 39 30 10 9 11 53 47 6

13. Unión Berlín 35 30 9 8 13 30 44 -14

14. St Pauli 30 30 8 6 16 26 36 -10

15. Hoffenheim 30 30 7 9 14 38 55 -17

16. Heidenheim 22 30 6 4 20 32 60 -28

17. Bochum 20 30 5 5 20 29 62 -33

18. Holstein Kiel 19 30 4 7 19 41 71 -30

