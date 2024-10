Ucrânia faz nova conferência e pede revisão de sistema de segurança

(Reuters) - O chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy pediu nesta segunda-feira um novo sistema de segurança internacional capaz de evitar instâncias futuras de agressão armada. O pedido ocorreu durante uma conferência online sobre como garantir a paz depois da invasão da Rússia à Ucrânia.

Andriy Yermak disse que 66 países e organizações internacionais participaram da conferência,, dedicada em um momento ao plano de paz do presidente ucraniano para encerrar a guerra de mais de 2 anos e meio com a Rússia. As discussões se focaram em futuras instâncias de escalada e agressão.

Zelenskiy planejava apresentar ao parlamento esta semana um “plano de vitória” – uma continuação do plano de paz que ele elaborou no final de 2022, pedindo a retirada das tropas russas e a restauração das fronteiras da Ucrânia de 1991. Esse plano formou a base de uma “cúpula da paz” realizada na Suíça em junho.

Yermak, escrevendo no site de Zelenskiy, disse que os sistemas de segurança existentes “não foram capazes de propor formas ativas para impedir a agressão russa” e suas consequências para todo o mundo.

“Precisamos de uma arquitetura de segurança renovada, baseada no direito internacional e no fortalecimento das capacidades de defesa da própria Ucrânia”, escreveu ele. “Esse sistema deve cobrir não apenas um componente militar, mas também sanções, apoio financeiro, investimentos e ampla cooperação em vários campos”.

(Por Ron Popeski e Oleksandr Kozhukar)