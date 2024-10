Governo de Minas decreta luto; vítimas de queda de helicóptero são veladas

O governo de Minas Gerais decretou luto oficial após a morte dos seis tripulantes de um helicóptero do Corpo de Bombeiros que caiu em Ouro Preto (MG). As vítimas são veladas e serão enterradas neste domingo (13).

O que aconteceu

Governo de Minas lamentou o acidente e diz que presta o apoio necessário às famílias. "Que suas trajetórias de coragem sejam lembradas e honradas para sempre. Que o conforto e a força alcancem a todos os que foram atingidos por essa tragédia".

Quatro bombeiros e dois socorristas morreram após o helicóptero colidir com um paredão rochoso em uma região de Serra de Ouro Preto, na sexta-feira (11). As causas do acidente são investigadas pelo Cenipa, mas já se sabe que o local tinha bastante névoa no momento do acidente.

Estavam a bordo o capitão Wilker, tenente Victor, sargentos Welerson e Gabriel, além do médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário. Eles participavam de uma operação de busca por um monomotor que caiu na região.

Os velórios acontecem de forma simultânea em um colégio em Belo Horizonte. Desde as 10 horas, os seis são velados no Colégio Santa Marcelina, no bairro São Luiz, na região da Pampulha.

Os enterros vão acontecer de forma simultânea, em diferentes cemitérios, às 15h30. No Cemitério do Bonfim, serão sepultados os corpos do capitão Wilker, sargento Welerson e sargento Gabriel. No Bosque da Esperança, serão enterrados os corpos do tenente Victor e do enfermeiro Bruno Sudário. O médico Rodrigo Trindade será sepultado no cemitério Parque da Colina.

Capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Welerson, sargento Gabriel, médico Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros e Reprodução/Facebook

O acidente

Helicóptero do Corpo de Bombeiros atuava em regaste de acidente aéreo. A corporação fazia buscas por uma aeronave que caiu na região de Ouro Preto e era usado no combate a incêndios florestais. A morte do piloto Adriano Machado foi confirmada pela Prefeitura de Ouro Preto.

Bombeiros perderam contato com o Arcanjo 04 no final da tarde de sexta-feira (11). A região enfrentava tempo ruim no momento do acidente.

Helicóptero foi localizado em uma serra íngreme de Ouro Preto, após 12 horas de busca. Neste sábado (12), corpos foram resgatados e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.