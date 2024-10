Israel e o Hezbollah combatem no sul do Líbano; tanques israelenses entram "à força" em base da Força de paz da ONU

O movimento islâmico libanês Hezbollah indicou, neste domingo (13), que combate tropas israelenses em pelo menos quatro vilarejos no sul do Líbano. Um combatente foi capturado, de acordo com Israel, que descobriu a existência de túneis na fronteira em direção ao seu território. Dois tanques israelenses entraram "à força" em um posição da Força Interina das Nações Unidas (UNIFIL) no Líbano.

Em diferentes declarações, a formação pró-iraniana indicou que os seus milicianos lutavam "com armas automáticas" e "foguetes" contra as forças israelenses nessas quatro aldeias.

Israel, por sua vez, impedirá que os integrantes do Hezbollah retornem às posições de combate na fronteira, mesmo quando as suas tropas se retirarem da área. Foi o que garantiu o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant. "Mesmo quando as tropas do Exército israelense se retirarem, não permitiremos que os terroristas do Hezbollah retornem a essas áreas", declarou Gallant durante uma visita a um posto de observação fronteiriço.

Captura

O Exército israelense também anunciou a captura de um combatente do Hezbollah em um túnel no sul do Líbano. "Os soldados descobriram a entrada de um túnel subterrâneo em um prédio" que leva a uma área onde um combatente do movimento islamista libanês Hezbollah "estava instalado com armas e material", diz o comunicado militar.

O Exército indicou que o miliciano se rendeu aos soldados, mas não especificou quando ele foi capturado. O movimento pró-iraniano não comentou a informação, até o momento.

O combatente foi "interrogado no local" por soldados, que mais tarde o levaram "para um centro de detenção em Israel para mais interrogatórios", continuou o Exército.

Um vídeo divulgado junto com o comunicado parece mostrar um grupo de soldados israelenses conversando em árabe com um homem identificado como combatente do Hezbollah, enquanto ele sai lentamente de um túnel. "Saia daí antes que sua vida acabe", dizem os soldados no vídeo.

O Exército israelense lançou uma operação terrestre no sul do Líbano em 30 de setembro, onde afirma realizar "bombardeios seletivos" em cidades na fronteira.

Israel também afirma ter detectado várias entradas de túneis sob as casas, incluindo uma que, segundo o exército, tinha cerca de 25 metros de comprimento e chegava ao território israelense.

Tanques invadem posição da Força de paz da ONU

As forças de manutenção da paz da ONU no Líbano (UNIFIL) afirmaram que dois tanques israelenses entraram "à força" neste domingo em uma das suas posições, perto da fronteira entre os dois países. O local é palco de combates entre tropas israelenses e milicianos do Hezbollah.

"Por volta das 04h30, quando as forças de manutenção da paz estavam nos abrigos, dois tanques Merkava do exército israelense destruíram o portão principal e entraram na posição à força", permanecendo lá durante "cerca de 45 minutos", relata a UNIFIL em um comunicado.

Duas horas depois, acrescenta, "os disparos geraram fumaça" que causou "irritações cutâneas e reações gastrointestinais em 15 capacetes azuis, que estão recebendo cuidados médicos".

(Com AFP)