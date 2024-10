Conjunto de calça jogger e cropped por R$ 50 vale a pena? Veja opiniões

O Guia de Compras UOL achou um conjunto com calça e cropped que promete ser versátil e combinar com outras peças do guarda-roupas. E o melhor, esse conjunto está com desconto de 29%, custando R$ 49,90 na Shopee.

Segundo a Level, fabricante do conjunto, as peças são feitas em malha exclusiva com design moderno, o que valoriza o corpo de forma sutil e elegante. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Level sobre o conjunto?

Conjunto com calça jogger (corte mais solto, com elástico na cintura e nos tornozelos) e uma regata cropped

Com malha exclusiva e textura canelada (listras em relevo na vertical)

Tamanho único que serve de 38 a 42

Disponível nas cores bege, marrom, preto, roxo, rosa, pink, verde-militar e azul-marinho

O que diz quem comprou

Na Shopee, esse conjunto é um sucesso entre os consumidores, com mais de 12 mil avaliações e nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Confira alguns comentários de quem comprou:

Conjunto perfeito! Amei tudo, a cor, o tecido, o conforto extremo que tem. Tudo nele é lindo. A calça é levemente comprida, dependendo da altura da pessoa. Eu tenho 1,68m e ficou ideal. Vou comprar outras cores. Flávia Faria

Achei que era moletom, mas é um tecido canelado lindo, de ótima qualidade. Comprem sem medo, ótimo preço e qualidade top. Vou comprar mais com certeza. Jaqueline

Sempre tive receio de comprar roupa pela internet, mas quando vi os comentários, me animei. Eu simplesmente estou apaixonada e encantada com o material e o preço. Super acessível. Débora

Uso 40, e o M e serviu perfeitamente. Tem um ótimo caimento e achei que se ajusta ao formato do corpo. Material maravilhoso, confortável, quentinho para usar no friozinho e não pega pelinhos de pet. As cores são fiéis às fotos. Simplesmente amei esse roxo, a cor é perfeita demais, embora eu classifique como cor fúcsia. Vou comprar mais. Thais

Pontos de atenção

Outros consumidores, no entanto, criticaram as diferenças significativas entre o tecido descrito no anúncio e o que receberam, além da transparência e a baixa qualidade do material utilizado no conjunto. Confira os comentários avaliativos:

Pra quem acha que é um conjunto tipo moletom não se engane. Não veio nem o ferrinho do cordão, mas pelo valor está ótimo. Lu

Pedi creme, veio essa cor estranha, achei extremamente diferente do anúncio, achei que a calça fosse de moletom, talvez tenha sido um erro meu por não ver a descrição, mas foi um erro ainda mais da loja colocar uma foto de um conjunto que não tem nada a ver com a realidade, na foto a calça parece de moletom e parece ser tecido liso. Pessoalmente é um tecido fino. Stefany

Tecido bem fino, mostra o sutiã e calcinha na parte do bumbum. Não esquenta. Fica legal só se compor o look com um casaco por cima bem quentinho e um tênis. Yara

Demorou quase 2 meses para chegar. A blusa é um pouco apertada, dobra embaixo do braço, então acaba irritando a pele, além de ter um tecido quente. A calça veio descosturada no bolso, a costura do elástico na parte de trás é torta e bem visível, então, fica feio. O comprimento da calça é bom, apesar de o tecido ser leve e, ao mesmo tempo, quente. Fiquei bem decepcionada. Michelly

