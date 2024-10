Biden visita e avalia danos do furacão Milton na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou na Flórida neste domingo (13) para avaliar os danos causados pelo furacão Milton, a segunda tempestade a atingir o Estado nas últimas semanas, enquanto o aumento das enchentes, a continuada escassez de combustível e cortes de energia afetam os esforços de limpeza.

Milton, que causou pelo menos 17 mortes, acrescentou detritos às pilhas criadas pelo Furacão Helene, com eletricidade e combustível ainda indisponíveis em muitas áreas.

O presidente pousou em Tampa na manhã de domingo para fazer um tour aéreo das áreas afetadas a caminho de St. Petersburg, onde funcionários federais, estaduais e locais em St. Pete Beach vão dar os detalhes da situação.

Os prefeitos de Tampa e St. Petersburg, juntamente com outras autoridades locais, receberam Biden, que também vai se encontrar com socorristas e moradores locais antes de fazer um pronunciamento público. A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, também viajou com o presidente.

Novos postos de distribuição de combustível devem abrir no domingo, segundo o centro de operações de emergência do Estado.

Espera-se que as inundações continuem em torno da Baía de Tampa e da área de Sanford, a nordeste de Orlando, à medida que as águas dos rios continuam a subir, de acordo com o site do Serviço Nacional de Meteorologia.