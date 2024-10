Rara aurora boreal é vista no extremo-norte da Itália

BOLZANO, 12 OUT (ANSA) - Uma rara aurora boreal foi vista na noite da última quinta-feira (10) nas montanhas do Alto Ádige, no extremo-norte da Itália, onde esse fenômeno, típico do Círculo Polar Ártico, não é comum.

A dança das luzes verdes e vermelhas na atmosfera foi documentada pelo meteorologista Dieter Peterlin, que publicou no Facebook uma imagem da aurora sobre o Lago de Caldaro, nos arredores de Bolzano.

Após uma onda de mau tempo, o céu estava limpo na noite de quinta-feira, o que permitiu que o fenômeno fosse visto em diversas localidades do Alto Ádige.

Geralmente, a aurora é restrita a áreas próximas às zonas polares da Terra (no polo sul, aurora austral; no polo norte, aurora boreal), onde a interação entre o campo magnético do planeta e as partículas eletricamente carregadas emitidas pelos ventos solares é mais intensa, criando um espetáculo de formas luminosas no céu.

Contudo, uma forte tempestade geomagnética fez com que o fenômeno fosse visto em latitudes menores, como no Alto Ádige.

Algo semelhante já havia acontecido em maio passado e em novembro de 2023. (ANSA).

