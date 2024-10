Com 45% OFF, livros infantis ensinam como é bom ser gentil e ter amigos

De estimular as habilidades cognitivas a melhorar a saúde mental, os benefícios de ler e ouvir histórias são cada vez mais claros, com a comprovação de diversos estudos científicos. Portanto, quanto antes os pais começarem a incentivar o hábito nas crianças, melhor. Se você está em busca de ideias, a coleção de livros "Como é Bom", da Fisher-Price, pode ser um bom começo para os bebês.

Uma das favoritas dos consumidores, ela vem com quatro livros de capa dura sobre temas importantes para as crianças: ser gentil, ter amigos, dormir e compartilhar. Confira mais detalhes e opiniões de consumidores:

O que diz a Fisher-Price sobre os livros?

Inclui quatro livros de capa dura, feitos com material resistente;

Aborda temas importantes para crianças pequenas, como ser gentil, ter amigos, dormir e compartilhar;

Com ilustrações coloridas e grandes;

Textos curtos e com rimas para atrair a atenção e facilitar o entendimento;

Idade recomendada: a partir dos primeiros meses de vida.

O que diz quem comprou esse produto?

A coleção de livros tem mais de 8.300 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 91% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,9. Confira alguns comentários de quem comprou os livros.

Leio todos os dias para minha bebê, desde que ela fez três meses. As figuras são grandes e coloridas, ótimas para chamar a atenção do bebê enquanto ele estiver de bruços.

Mônica

Minha filha amou os livros. Eles são cartonados e bem resistentes, com as folhas brilhantes e coloridas, que chamam bastante a atenção do bebê.

Janine Fernandes

Super vale a pena. Meu filho adorou. Ilustração bem coloridas, grandes. E o material dos livros também é de ótima qualidade.

Maurilio Junio Gimpietro Pinto

São lindos, bem ilustrados e tem pouco texto. Brincamos com nosso bebê, mostrando os bichinhos e falando seus nomes, ele fica atento e vai aprendendo.

Mah

Se tornaram os livros favoritos da minha bebê, ela quer que os leia todos os dias.

Karime

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, não ficaram satisfeitos com a qualidade do material e do conteúdo (ilustrações e textos).

O livro é lindo, mas ele machuca. É muito perigoso. Assim que eu fui ler, as páginas cortaram meu dedo. Não vou poder dar para minha filha. Não recomendo, estou decepcionada.

Amanda Ruiz

Comprei sem ser no kit e, no kit, a qualidade não é a mesma. Veio mais fino e, nas bordas das páginas, tem uma leve ondulação que pode cortar a mãozinha do bebê. Comprando o livro unitário a qualidade é bem diferente.

Ailton Pereira da Silva

Os livros são todos muito parecidos. Parecem o mesmo livro.

Bernardo Oliveira de Abreu e Silva

