Mansão de Scarpa, carrão de Hamilton: o que comprar com R$ 25 milhões?

A Mega-Sena sorteia nesta sexta-feira (11) um prêmio estimado em R$ 25 milhões. O que daria para comprar se o ganhador quisesse gastar apenas com itens de luxo? O UOL fez um levantamento.

Mansão de Gustavo Scarpa

Mansão do jogador Gustavo Scarpa em Valinhos (SP) está à venda por R$ 25 milhões Imagem: Reprodução

Com o valor do prêmio é possível comprar a mansão que jogador Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, colocou à venda. Fica em Valinhos, no interior de São Paulo, e ocupa um terreno de 5.600m².

O imóvel tem cinco suítes, seis vagas de garagem e campo de futebol. A casa foi construída em dois pavimentos e foi pensada para parecer um resort. Tem uma área voltada para esportes e atividades físicas externas, com um campo de areia, academia, sauna e um salão de jogos.

Com valor de R$ 25 milhões, a casa tem uma copa de apoio na suíte principal, que fica no segundo pavimento. Há também uma sala de cinema e espaço gourmet completo.

Uma casa com um avião no quintal

Mansão britânica com avião de guerra no jardim Imagem: Divulgação/Savills

Uma mansão em Petersfield, no interior da Inglaterra, tem um item de decoração curioso: um raro avião de guerra de 14 metros de comprimento. O jato desativado Harrier II GR7 do jardim da propriedade Durford Wood é um de apenas oito que ainda existem no mundo.

Com 782,5 mil m² quadrados, a residência tem seis dormitórios, quatro banheiros e outras seis áreas comuns como ampla cozinha bem equipada, sala de estar com lareira, terraço e varanda. Os jardins externos são assinados por Gertrude Jekyll, celebrada horticultora e designer de jardins da Era Vitoriana.

Ainda tem um anexo, batizado de The Hollow ("O Vazio", em tradução livre), com outros quatro quartos, três banheiros (dois são suítes), cozinha em conceito aberto, sala de estar e sala de jantar no mezanino. Ela ainda oferece acesso ao pátio externo coberto, ao terraço, aos deques e ao lago dos jardins.

Tudo isso (incluindo o avião) está disponível por aproximadamente R$ 25 milhões.

Iate gigantesco (e milionário)

Intermarine 70 tem impressionantes 21 metros de comprimento e 2,3m de pé direito só na cabine da proa Imagem: Divulgação

É possível comprar um iate com 21 metros de comprimento. O Intermarine 70 é um gigante em tamanho e altura. Só de pé direito na cabine da proa são 2,3 m, maior que de uma casa convencional.

Tem quatro cabines amplas e beach club automatizado. O design tem móveis flutuantes e saída de ar invisível. Uma característica diferente é que não há degraus no salão, algo difícil de ser visto em iates tão longos. A fabricante afirma que a praça de popa é a maior da categoria.

São três layouts padrão, mas o cliente pode pedir outras alterações. Lançado em São Paulo, o estaleiro fabricante não divulga o valor, mas a reportagem apurou que ele custa mais de R$ 20 milhões.

Carro de Lewis Hamilton

Shelby Cobra 427 do piloto Lewis Hamilton é um dos 998 produzidos no mundo, e está avaliado em R$ 25 milhões Imagem: Reprodução

Além dos diversos modelos que tem na garagem, o piloto Lewis Hamilton tem um que vale mais que quase todos os carros atuais: um Shelby Cobra 427, de 1996.

A versão do heptacampeão mundial da Fórmula 1 tem um motor 7.0 V8 de 425cv com câmbio manual de 4 marchas. Os faróis são redondos, os assentos são de couro e o volante é construído em madeira.

O valor do carro é estimado em R$ 25 milhões. O modelo teve apenas 998 unidades produzidas.