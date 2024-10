Com foco em games, LG atualiza linha de TV OLED com imagens realistas e IA

A LG anunciou nesta quarta-feira (9), no primeiro dia da BGS (Brasil Game Show), principal evento gamer da América Latina, a chegada ao mercado brasileiro de dois novos modelos de TV 4K da linha OLED evo C4: as versões de 42 e 48 polegadas.

Segundo Igor Krauniski, gerente-sênior de produtos de TV e Áudio da LG do Brasil, os produtos oferecem recursos para um perfil gamer que busca uma experiência diferenciada. Os preços hoje giram em torno de R$ 5.999,00 e R$ 6.499,00, respectivamente.

Entre os recursos para isso, o executivo citou: imagens mais realistas, tempo de resposta da tela mais rápido e possibilidade de personalizar o display para que ele se adeque a diferentes tipos de usos (como jogos, cinema e esportes).

É uma TV para todo mundo, mas se você for gamer, vai conseguir explorar ainda mais [os recursos dela]. É para quem deseja usar o limite máximo do console.

"E quando a gente está vendo aquele filme mais escuro, essa tela vai apresentar melhor a qualidade das imagens [do que uma TV LCD], o preto vai ser mais preto", completou.

Quando o executivo se refere ao preto ser mais preto é devido ao display OLED, que usa uma tecnologia mais avançada para gerar as imagens na tela. Nele os pontos escuros de um filme ou game, por exemplo, ficam apagados, tornando a cena mais realista, com maior definição e contraste.

Os responsáveis por isso são pixels (minúsculos pontos que formam a imagem) orgânicos, que se autoiluminam quando recebem uma tensão elétrica específica. Televisões desse tipo não precisam de iluminação interna, como nos modelos LCD.

Outras características dos lançamentos

É possível escolher modos de ajustes de imagem e som pré-programados, como Padrão, Cinema, Esporte e Otimizador de Games (tela atinge uma taxa de atualização de até 144 Hz; transições mais suaves de cenas).

Suporte ao G-Sync, da Nvidia, tecnologia que diminui o risco de atrasos e travamentos na reprodução da imagem durante o jogo.

Tecnologia eye comfort (conforto ocular, em tradução direta). Reduz a emissão de luz azul para diminuir o cansaço dos olhos.

Filtro para reduzir os reflexos de luzes externas na TV.

Processador AI apha 9 (7ª geração). Usa recursos de inteligência artificial para melhorar a experiência de transmissão de imagens e reprodução de som. A partir dele a TV usa a IA para detectar a luz do ambiente e ajustar a intensidade de brilho quando é dia e quando é noite.

Atualizações do sistema webOS 24 por cinco anos.

Abaixo você pode conferir informações sobre outros tamanhos da linha OLED Evo 4K:

Brasil Game Show

A 15ª edição da Brasil Game Show começou nesta quarta-feira (9) e vai até o dia 13 de outubro no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, em São Paulo.

O evento reúne jogadores, streamers e empresas ligadas ao setor. É uma oportunidade para conhecer as personalidades favoritas dos games, curtir equipamentos caríssimos e jogar títulos que ainda não foram lançados.

