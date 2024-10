Elon Musk lança robotáxi autônomo em Hollywood

Nesta quinta-feira (10), Elon Musk lançou em um estúdio de cinema em Hollywood, o mais novo carro da sua empresa Tesla, chamado de Cybercab, um robotáxi autônomo. No evento chamado 'We, Robot' (Nós, Robôs), Musk ainda trouxe seus robôs humanoides e a Robovan, com capacidade para 20 pessoas. Nas palavras do bilionário, teremos um "futuro divertido e emocionante" e uma "era de abundância".

Cleide Klock, correspondende da RFI em Los Angeles

A expectativa era que Elon Musk mostrasse apenas um protótipo, mas ele surpreendeu trazendo uma frota com 50 carros autônomos. Todos os veículos circularam pela cidade cinematográfica da Warner Bros., em Hollywood, e os convidados do evento puderam, inclusive, passear pelo set de filmagem dentro de um desses robotáxis. O próprio CEO da Tesla chegou para a apresentação na carona de um Cybercab.

Assim como no modelo X, da Tesla, o novo Cybercab, tem as chamadas portas "asas de falcão", que abrem como se estivessem abrindo as asas, literalmente. O novo carro não tem pedais nem volante e parece uma versão menor e compacta do Cybertruck, a picape elétrica futurista da empresa, lançada no ano passado.

Preços e prazos

Esse deve ser o carro mais barato da empresa, caso prometa o que foi anunciado nesta noite. Musk disse que o preço deve ser inferior a US$ 30 mil, o equivalente a R$ 168 mil. O modelo 3, que hoje é o carro mais barato da empresa, não sai por menos de 43 mil dólares.

O CEO da Tesla repetiu diversas vezes que o custo do transporte autônomo será muito baixo e que pode ser até "10, 20, 30 vezes mais seguro", nas palavras dele. Musk disse que o transporte tende a ser uma espécie de "lounge móvel", uma sala de estar, onde as pessoas vão fazendo suas atividades, vão ler, trabalhar ou descansar enquanto o carro as leva de um ponto ao outro.

A produção do Cybercab terá início antes de 2027, afirmou o empresário.

Mais novidades

Musk trouxe ainda à cidade cinematográfica uma Robovan, uma van elétrica e sem motorista para 20 pessoas, que, segundo ele, será o futuro do transporte em massa.

Tanto a Robovan como o Cybercab não tem uma porta para o carregador, em vez disso, terá uma espécie de carregamento sem fio por contato, de acordo com Musk. Nenhum cronograma foi revelado para o lançamento da Robovan ? apenas que no futuro ela pode "mudar a aparência das estradas", disse ele.

O empresário ainda trouxe uma "turma" de robôs-humanoides, o Optimus. Eles dançaram em meio aos convidados e serviram bebidas na festa. Musk também acrescentou que daqui a pouco todo mundo vai poder adquirir um desses exemplares, que poderão cuidar de crianças, andar com cachorro, molhar as plantas ou fazer qualquer outra atividade, e custarão entre 20 e 30 mil dólares.

Segundo ele, entraremos na "era da abundância", já que a inteligência artificial vai baratear o custo das coisas, e "todos terão acesso a tudo".

Expectativa x Realidade

Musk é famoso por prometer metas a curto prazo que não são alcançadas. Em 2015 já havia dito que seu carro completamente autônomo estaria nas estradas em 2017, mas que por causa dos órgãos reguladores, isso poderia atrasar.

Quase uma década depois, os veículos da Tesla, apesar de terem disponíveis o piloto automático, precisam que o motorista esteja disponível para tomar o controle caso necessário. Então, o mercado recebe com um pouco de desconfiança essas promessas. Ele mesmo disse nesta quinta-feira, em tom irônico, que costuma "ser muito otimista" com prazos.

A Tesla é líder na produção e venda de carros elétricos nos Estados Unidos, com muitas ruas repletas deles. No entanto, na Califórnia e no Arizona, a Waymo, uma subsidiária da empresa controladora do Google, já opera um serviço de táxi sem motorista desde o ano passado. A Cruise, uma unidade da General Motors, também está em fase de testes de táxis sem motorista e a Zoox, da Amazon, está testando uma van autônoma que não tem volante, assim como o novo Cybercab de Elon Musk.