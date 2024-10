Costa Neto: Tarcísio não veio para o PL antes das eleições para não prejudicar o Republicanos

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não foi para o PL antes das eleições municipais para não prejudicar o Republicanos. A declaração foi dada em entrevista à GloboNews.

"O Tarcísio marcou um jantar comigo, ele e o Rogério Marinho em Brasília, só nós três, eles que marcaram o jantar, para me comunicar que viria para o PL. Falou que vinha antes das eleições", relembrou o presidente do PL. "Mas tenho a certeza que ele não veio antes das eleições para não prejudicar o Republicanos, porque o Republicanos prestigiou muito ele e tem oito deputados estaduais em São Paulo. Ele precisa do Republicanos para governar."

O jantar, segundo ele, ocorreu no começo deste ano e não teve um ar oficial, com o governador Tarcísio de Freitas apenas comunicando que iria para o PL antes das eleições municipais, o que não aconteceu. A mudança antes do pleito municipal poderia ter reflexo direto na composição de palanques das campanhas pelas prefeituras. No plano nacional, se concretizada ainda neste ano, a troca de legenda por Tarcísio pode mexer na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados.