Berkshire, de Buffett, reduz participação no BofA para menos de 10%

(Reuters) - A Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, se desfez de mais ações do Bank of America nesta semana, levando sua participação no banco norte-americano para menos de 10%.

A Berkshire vendeu 9,5 milhões de ações avaliadas em 382,4 milhões de dólares nesta semana, segundo um documento regulatório divulgado nesta quinta-feira.

A SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos EUA, exige que apenas acionistas detentores de mais de 10% de uma empresa divulguem compras e vendas de ações no prazo de dois dias úteis.

Agora, investidores do BofA provavelmente terão de esperar pelos balanços financeiros trimestrais da Berkshire ou pelas divulgações trimestrais de participação acionária para saber se a empresa sediada em Omaha, Nebraska, vendeu mais papéis.

A empresa começou a reduzir sua participação em meados de julho, quando vendeu cerca de 33,9 milhões de ações por cerca de 1,48 bilhão de dólares. Até então, a gigante dos investimentos havia arrecadado mais de 10 bilhões de dólares.

(Reportagem de Jaiveer Singh Shekhawat em Bengaluru)