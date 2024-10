Técnico da Inter é interrogado em investigação contra 'ultras'

MILÃO, 9 OUT (ANSA) - O técnico Simone Inzaghi, da Internazionale, foi interrogado nesta quarta-feira (9) pelos investigadores responsáveis pela operação da polícia italiana contra as torcidas organizadas do clube nerazzurro e do Milan.

O comandante interista, que foi ouvido como testemunha, mencionou que manteve um breve contato com o chefe da torcida organizada do clube, Marco Ferdico, mas nunca chegou a ser ameaçado ou se sentir intimidado.

O ultra nerazzurro, que está detido, instou ao treinador a intervir contra o presidente da Internazionale, Giuseppe Marotta, por mais ingressos para a final da Champions League em Istambul, em 2023.

Inzaghi admitiu que conversou por telefone com Ferdico, mas explicou aos investigadores que esse diálogo fazia parte das relações típicas entre torcedores e time.

Após o treinador, os investigadores vão ouvir nos próximos dias o vice-presidente da Internazionale, Javier Zanetti, que será ouvido como pessoa informada dos fatos.

A suspeita dos investigadores é de que os principais grupos de "ultras" de Inter e Milan teriam entrado em acordo para evitar brigas e assumir o controle de atividades econômicas ligadas ao Estádio San Siro, incluindo por meio de extorsões e intimidações.

Essas atividades incluiriam venda ilegal de ingressos para partidas, comércio de bebidas e de produtos oficiais dos clubes, gestão de estacionamentos e participações nas rendas de vendedores ambulantes. (ANSA).

