STOXX 600 fecha em alta com cortes de juros e dados dos EUA em foco 

Por Paolo Laudani e Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, recuperando-se das perdas da sessão anterior, com investidores concentrados nos próximos cortes na taxa de juros e em um relatório importante sobre a inflação dos Estados Unidos nesta semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,66%, a 520,05 pontos, com o setor de automóveis e peças, que ficou defasado durante a maior parte do ano, entre os melhores desempenhos, com um salto de 1,1%.

Por outro lado, os bancos tiveram um desempenho inferior, com a queda de 2,5% da instituição holandesa ING, depois que o Deutsche Bank rebaixou as ações para "hold".

Outros importantes catalisadores desta semana incluem a ata da última reunião do Federal Reserve, os dados de preços ao consumidor norte-americano e os balanços dos bancos dos EUA.

O Fed reduziu os juros em 50 pontos-base no mês passado e investidores esperam mais dois cortes nos juros, de 25 pontos-base cada, este ano.

Enquanto isso, muitos formuladores de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) defenderam a necessidade de outro corte na taxa de juros na próxima semana.

Investidores precificaram quase que totalmente um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo BCE na próxima semana e veem 94% de chance de outro movimento desse tipo em dezembro.

Em um cenário de estagnação da economia, arrefecimento das pressões sobre os preços e abrandamento do mercado de trabalho, o STOXX 600, juntamente com as ações dos principais mercados regionais, está no caminho para obter ganhos este ano.

"A Europa está sendo negociada com um desconto em relação aos EUA e, embora o crescimento (econômico) seja menor do que o desejado, a lucratividade das empresas ainda está se mantendo em termos agregados", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

"Você verá cortes nas taxas de juros e, em seguida, uma aceleração no crescimento europeu nos próximos 12 a 18 meses."

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,65%, a 8.243,74 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,99%, a 19.254,93 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,52%, a 7.560,09 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,59%, a 33.933,03 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,06%, a 11.741,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,55%, a 6.705,57 pontos.