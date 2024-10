Advogada é presa no RJ suspeita de matar policial após fim de relação

Do UOL, em São Paulo

Uma advogada foi presa na terça-feira (8), em Teresópolis (RJ), suspeita de matar o ex-companheiro, que era policial militar, por não aceitar o fim do relacionamento.

O que aconteceu

A primeira versão apresentada por Rafaela Gomes Carvalho aos policiais dizia que André Pinheiro de Andrade foi atingido por um disparo acidental. O crime aconteceu no dia 29 de agosto.

Depois, segundo a Polícia Civil, a advogada afirmou que o companheiro tentou cometer suicídio. Porém, provas obtidas durante a investigação e depoimentos de testemunhas contradisseram a afirmação da mulher. Uma das pessoas ouvidas foi a ex-esposa do policial, que manteve um relacionamento com ele por 17 anos, e negou que André tivesse tendências suicidas.

Rafaela premeditou o assassinato, aponta a investigação. No dia do crime, ela levou os filhos para a casa do ex-marido e tomou outras precauções para evitar que o caso fosse descoberto.

O registro da suspeita no CNA (Cadastro Nacional dos Advogados) aparece como regular.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Rafaela. O espaço segue aberto para manifestação.