Hezbollah rechaça tentativas de infiltração das forças de Israel

ROMA, 9 OUT (ANSA) - O grupo xiita Hezbollah anunciou nesta quarta-feira (9) que rechaçou duas vezes as tropas israelenses que tentavam se infiltrar no sul do Líbano, em meio ao aumento da tensão na guerra no Oriente Médio.

Segundo o movimento pró-iraniano, os soldados das Forças de Defesa de Israel (FDI) tentaram infiltrar-se nas zonas fronteiriças de Blida e Labouneh.

Por sua vez, a Força Aérea Israelense atingiu "aproximadamente 185 alvos terroristas do Hezbollah no Líbano e cerca de 45 alvos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza, incluindo células, locais de infraestrutura, estruturas militares, postos de observação, lançadores e depósitos de armas", informou o Exército no Telegram.

O comunicado detalha ainda que, no sul do Líbano, as tropas das FDI "desmantelaram as plataformas de lançamento que representavam uma ameaça às comunidades do norte de Israel, eliminaram os terroristas durante os confrontos e ataque aéreos, localizou e confiscou inúmeras armas, incluindo mísseis antitanque".

As autoridades de Israel ressaltaram também que, ao mesmo tempo, as tropas das FDI continuam a sua atividade operacional na Faixa de Gaza.

"As tropas eliminaram dezenas de terroristas em combate corpo a corpo e ataques aéreos, localizaram armas, incluindo granadas, espingardas AK-47, e desmantelaram numerosos locais de infraestruturas terroristas e lançadores de foguetes, que estavam prontos para disparar contra o território israelense", conclui a nota, lembrando que o Exército "está preparado para todos os cenários defensivos e ofensivos, em todas as frentes".

(ANSA).

