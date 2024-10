EUA está 'extremamente preocupado' com a situação humanitária no norte de Gaza (Departamento de Estado)

Os Estados Unidos estão "extremamente preocupados" com a situação humanitária no norte de Gaza, disse o Departamento de Estado nesta quarta-feira (9), enquanto Israel realiza novas operações na área devastada pela guerra.

"Estamos extremamente preocupados com a situação humanitária em Gaza e particularmente preocupados com a situação humanitária no norte de Gaza, e posso dizer que tem sido o tema de algumas discussões muito urgentes entre os nossos dois governos", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, aos jornalistas.

