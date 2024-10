Boulos recebe 3 condenações eleitorais em um dia por acusações contra Nunes

Guilherme Boulos (PSOL) foi condenado pela Justiça Eleitoral em três processos diferentes nesta quarta-feira (9) por acusações contra Ricardo Nunes (MDB). Os dois são candidatos à Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Decisões dizem respeito a posts feitos por Boulos nas redes sociais. Num deles, o deputado federal acusava o atual prefeito de favorecer amigos à frente da prefeitura. Em outro, associava Nunes a corrupção, em montagens. Na terceira, Boulos dizia que prefeito trouxe o crime organizado para São Paulo.

"A postagem propala ofensa e ataque pessoal", afirmou juiz sobre um dos casos. Na decisão sobre acusações de favorecimento por parte do prefeito a amigos, Murillo Vianna determinou "a exclusão dos vídeos no Instagram e Facebook" e "concessão de direito de resposta".

"As propagandas impugnadas passam ao eleitor a clara ideia de que o autor praticou crime de corrupção e improbidade administrativa", disse juíza em outra decisão. Para Claudia Barrichello, as montagens com imagens do prefeito tinham por objetivo "macular a sua imagem e honra".

Associação entre Nunes e crime organizado aconteceu em entrevista e foi divulgada no TikTok. No vídeo, Boulos vinculava a atual gestão e o próprio prefeito ao PCC por causa da "cracolândia" e das suspeitas de ligação da facção com contratos de transporte público na cidade.

Nunes defende que Boulos foque menos em "mentiras e ataques" e mais em "propostas concretas para São Paulo". Em nota, o candidato afirmou que os "ataques pessoais" contra ele "só desviam a atenção dos verdadeiros desafios que a cidade enfrenta".

Procurada, a campanha de Boulos não se manifestou sobre o caso.