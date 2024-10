Supercopa da Itália será disputada na Arábia Saudita em janeiro

MILÃO, 8 OUT (ANSA) - A Lega Serie A informou nesta terça-feira (8) que a próxima edição da Supercopa da Itália será novamente disputada no início de janeiro em Riad, na Arábia Saudita.

O torneio terá as participações de Internazionale, Milan, Juventus e Atalanta. As semifinais ocorrerão em 2 e 3 de janeiro, enquanto a decisão será no dia 6 na recém-construída Kingdom Arena, casa do Al Hilal.

A competição, que tem a Inter de Milão como atual tricampeã, será disputada pela segunda vez no formato de minitorneio de quatro times. O torneio também ocorrerá pelo terceiro ano consecutivo em solo saudita.

A Internazionale recebeu o direito de participar da Supercopa da Itália por ser a atual campeã da Série A, enquanto o Milan entrou em virtude do vice-campeonato na liga italiana. Já Juventus e Atalanta foram as duas finalistas da Copa da Itália.

(ANSA).

