Kassab: Desabafo de Malafaia pode servir como referência política

Gilberto Kassab minimizou as críticas feitas por Silas Malafaia, que chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de "covarde e omisso" por não se engajar tanto na campanha de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo. Em entrevista ao UOL News nesta terça (8), o presidente do PSD também pregou cautela no tratamento aos eleitores de Pablo Marçal (PRTB).

Em entrevista à colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, Malafaia questionou Bolsonaro pela dubiedade no comportamento do ex-presidente nas eleições municipais de São Paulo e Curitiba: "Que porcaria de líder é esse?". Apoiador de Nunes, Kassab defendeu a união entre as lideranças da direita.

No segundo turno, temos que tomar muito cuidado com nossas manifestações. É para somar todo mundo. Em São Paulo, temos uma eleição muito importante entre Boulos e Nunes. No meu caso específico, que estou aliado ao Nunes, temos que tomar cuidado para não agredir as pessoas que votaram no Marçal.

Malafaia foi uma pessoa muito importante na campanha. Ele vestiu a camisa do Nunes quase que diariamente. É um desabafo importante, que pode servir como referência para que todos entendam que a política é feita de negociações e precisa delas para avançar, recuar e deixar claros quais são os objetivos que todos querem. Gilberto Kassab, presidente do PSD

Kassab admitiu que o desempenho de Marçal surpreendeu Bolsonaro e parte da direita, mas que logo houve uma retomada da rota. O presidente do PSD ainda afirmou que os erros cometidos nesta campanha devem servir de lição para futuras eleições.

O ex-presidente Bolsonaro teve uma posição favorável a Nunes em São Paulo. Quando ele menos esperava, surge o Marçal. Isso é público e deixou a todos meio sem rumo nesse segmento da direita. Com o tempo, ele foi se reencontrando. No último dia, fez aquela live que ajudou bastante. Não tirou muito voto, mas o que ele tirou pode ter sido muito importante e até decisivo para a vitória do Nunes.

Lamber feridas, todos lambem depois de uma campanha. Sempre há erros e equívocos. Que sirvam de lição para o futuro. Gilberto Kassab, presidente do PSD

Valdemar errou ao apostar em disputa Lula x Bolsonaro nas eleições, diz Kassab

O PSD se tornou a sigla com mais prefeitos eleitos no Brasil em 2024: 878 até o momento, já que ainda há as disputas de segundo turno. O PL, que projetava conquistar mil prefeituras, ganhou em 510 cidades. Para Kassab, houve um erro de avaliação de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ao apostar na polarização entre Lula e Jair Bolsonaro para obter um bom desempenho nas urnas.

Valdemar talvez cometeu um erro. Ele entendeu que a nacionalização favoreceria o PL. Nessa eleição municipal, não prevaleceu a nacionalização. As pessoas querem saber do buraco da rua, da iluminação, do hospital, da creche e da escola nas quais os filhos estão. Esse foi o erro dele ao nacionalizar. Gilberto Kassab, presidente do PSD

Kassab: Tarcísio é a maior revelação política do Brasil nos últimos anos

Kassab elogiou Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou o governador de São Paulo como "maior revelação política do país" e o vê como uma liderança que desponta para a direita.

Hoje, cada vez mais o Tarcísio assume um papel de liderança nessa direita com uma diferença: ele tem um diálogo muito bom com o centro e valoriza isso, haja vista a própria relação com o PSD. O MDB está apaixonado por ele. Não acredito que haverá choque com Bolsonaro.

Tarcísio tem mais facilidade para o diálogo e da importância de respeitá-lo [do que Bolsonaro]. Isso o valoriza muito, abrindo seu círculo de alianças. Sempre tenho dito que a maior revelação política nos últimos anos no Brasil é o Tarcísio. Em pouco tempo, ele mostrou vocação para a vida pública. Gilberto Kassab, presidente do PSD

