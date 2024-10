Índices da China saltam enquanto investidores aguardam mais medidas de estímulo

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China saltaram nesta terça-feira, depois de uma semana em que os mercados ficaram fechados, e atingiram as máximas de mais de dois anos na abertura, mas perderam força depois que autoridades chinesas não conseguiram inspirar confiança nos planos de estímulo para a economia.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, que tem tido um dos melhores desempenhos globais este ano, recuou 9,41% - sua maior queda desde 2008.

O presidente do conselho de planejamento econômico, Zheng Shanjie, disse a repórteres que a China está "totalmente confiante" em atingir as metas econômicas para 2024 e que antecipará 200 bilhões de iuanes do orçamento do próximo ano para gastar em projetos de investimento e apoiar governos locais.

No entanto, o fato de ele não ter detalhado medidas suficientemente grandes ou novas reacendeu dúvidas do mercado sobre o compromisso de Pequim em garantir que a segunda maior economia do mundo possa sair de sua desaceleração mais séria desde a pandemia da Covid-19 e alcançar um crescimento de 5%.

O índice SSEC, de Xangai, fechou em alta de 4,59%, enquanto o CSI300 subiu 5,93% - grandes movimentos, mas bem distantes dos ganhos de mais de 10% observados mais cedo na sessão, em que o volume de negócios atingiu um recorde de 3,45 trilhões de iuanes (489 bilhões de dólares).

"Em última análise, para que os ganhos sejam sustentáveis, precisamos ver mais política fiscal e mais medidas para apoiar a economia e o mercado imobiliário", disse Vasu Menon, diretor-gerente de estratégia de investimento do OCBC.

Antes de os mercados ficarem fechados por uma semana por conta de um feriado nacional, a China anunciou as medidas de estímulo mais agressivas desde a pandemia e o CSI300 ganhou 25% em cinco sessões.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1%, a 38.937 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 9,41%, a 20.926 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 4,59%, a 3.489 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 5,93%, a 4.256 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,61%, a 2.594 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,40%, a 22.611 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,65%, a 3.575 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,35%, a 8.176 pontos.

(Redação de Xangai)