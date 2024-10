Bancada da Jovem Pan em SP: quem são os ex-comentaristas eleitos em SP

Três ex-comentaristas da Jovem Pan foram eleitos a vereadores em São Paulo. A notícia foi comemorada pelo dono da empresa, Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, conhecido como Tutinha, segundo a Folha de S.Paulo.

Conheça os eleitos:

Lucas Pavanato

07.set.2024 - Lucas Pavanato (PL) no ato bolsonarista do 7 de setembro em São Paulo Imagem: Divulgação/Facebook

Já havia se candidatado antes e nestas eleições foi o vereador mais votado. Natural de Sorocaba, ele foi candidato a deputado estadual em 2022 e, com 36 mil votos, conseguiu uma vaga de suplente. Agora, ele ficou em primeiro lugar como vereador, com mais de 161 mil votos.

Ele faz parte do MBL (Movimento Brasil Livre) e era comentarista do Morning Show. Foi inclusive para a Jovem Pan que ele deu uma de suas primeiras entrevistas após a eleição, no programa Pânico.

A primeira vez que vim aqui no Pânico, um pouco mais de um ano atrás, eu tinha 100 mil seguidores. Agora eu to com 1,3 milhão e muito graças a vocês. Então, obrigado!

Lucas Pavanato para a Jovem Pan

Apoiador de Pablo Marçal (PRTB) e amigo de Nikolas Ferreira (PL). Nas redes sociais, Pavanato fez várias publicações em apoio ao ex-coach na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Em uma delas, disse que o candidato do PRTB era alvo de censura por ter seus perfis bloqueados. O candidato também é próximo de Nikolas, com quem ele aparece em foto segurando uma arma.

Quem votou em mim são eleitores conservadores da cidade de São Paulo, que se identificam muito com o perfil do Nikolas Ferreira de ser mais combativo na defesa de pautas conservadoras. (...) Eu sou uma espécie de Nikolas aqui em São Paulo.

Lucas Pavanato para a Jovem Pan

Zoe Martinez

A comentarista Zoe Martinez no programa da Jovem Pan "Morning Show" Imagem: Reprodução / YouTube

Ela também foi comentarista do "Morning Show", da Jovem Pan. Nascida em Cuba, Martínez veio ao Brasil em 2011 e é uma voz ativa contra o governo cubano.

Durante atuação na Jovem Pan, Martínez fez uma série de comentários polêmicos. Um deles foi quando ela tentou defender uma fala racista de Nelson Piquet, que chamou o piloto de fórmula 1 Lewis Hamilton de "neguinho", em 2022. Martínez disse que Neguinho da Beija-Flor também seria racista por usar a palavra como apelido. "Ele é negro de uma forma que, na escuridão, você só vê a gengiva", disse ela.

Ela trabalhou na Jovem Pan entre 2022 e até o início de 2023. Martínez foi afastada após o Ministério Público Federal abrir uma investigação para apurar a conduta da emissora.

Zoe Martinez defendeu que as Forças Armadas destituíssem os ministros do STF. O comentário ocorreu durante participação na emissora, em 21 de dezembro de 2022. A saída dela também coincidiu com a renúncia de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha. Ele era o presidente da Jovem Pan. Roberto Araújo, antes CEO, assumiu o comando. Tutinha continua sendo o acionista majoritário.

Apesar da demissão, Martinez disse não guardar mágoas da emissora. "Foi a perseguição à direita", disse em entrevista à Folha de S.Paulo.

Adrilles

Adrilles Jorge, ex-BBB e comentarista da Jovem Pan News Imagem: Reprodução/YouTube

Além de ex-comentarista da Jovem Pan, Adrilles também é ex-BBB. Ele fez parte do elenco do "BBB 15" e foi eliminado com 65% dos votos no paredão contra Cézar, que se consagrou como o vencedor da edição naquele ano.

Mais tarde, começou a atuar como comentarista dos programas Morning Show e Pânico. Em posicionamentos, ele negou o racismo e minimizou a escravidão, pregou contra o lockdown durante a pandemia, ofendeu André Marques e criticou Marília Mendonça após a morte da cantora. Também foi homofóbico com Tiago Abravanel e disse que Felipe Neto "podia morrer".

Foi demitido da emissora após suposta saudação nazista. Durante participação no "Opinião" (Jovem Pan News), Adrilles comentava o caso de Monark — demitido do Flow Podcast por apologia ao nazismo — e fez um gesto interpretado como saudação nazista, que é um crime. Com a repercussão do episódio, Adrilles negou que o gesto tenha relação com o nazismo e disse que estava apenas dando "tchau".