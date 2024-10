Partido de Marçal não elege vereadores em SP e só consegue uma prefeitura

Além de ficar fora do segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, o PRTB, partido de Pablo Marçal, não conseguiu usar a influência do ex-coach para conquistar cadeiras de vereadores na capital paulista.

O que aconteceu?

Apesar de obter 28,14% dos votos para a prefeitura, com 1,7 milhão, nenhum vereador eleito pelo município representa o partido de Marçal. O PRTB recebeu apenas 2,26% dos votos para o legislativo (cerca de 130 mil), e ficou como a 12ª legenda mais votada.

Quem foram os mais votados? Entre os candidatos mais votados do PRTB, estão o major Adriano da Costa e Silva, tenente-coronel do Exército, e Livia Fidelix, filha do fundador do partido, Levy Fidelix, que morreu em 2021.

PRTB teve apenas um prefeito eleito pelo Brasil. O partido de Pablo Marçal só elegeu um prefeito pelo Brasil: em Nova Brasilândia D'Oeste (RO). A cidade tem um pouco mais de 20 mil habitantes e 4,5 mil pessoas apertaram 28 nas urnas, elegendo Ginão da Saúde em primeiro turno.

Sigla teve desempenho maior que PSDB. Apesar da votação inexpressiva, o PRTB conseguiu um desempenho melhor que partidos tradicionais na capital paulista, como o PSDB. A legenda também ficou à frente do PDT e Solidariedade.

Divisão no partido

Lívia Fidelix apoiou fortemente a candidatura de Pablo Marçal no partido. A candidatura do ex-coach foi um divisor de águas na própria família Fidelix, fundadora do PRTB. De um lado ficaram ela e Levy Fidelix Júnior, defendendo a posição do ex-coach.

Outra filha de Levy Fidelix não concordava. Do outro lado estava Karina, também filha de Levy e advogada que atua com direito eleitoral, e o marido dela, o também advogado Rodrigo Tavares. Eles defendiam que candidatura de Marçal contrariava o estatuto do partido.