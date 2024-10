Lesionado, Garnacho desfalcará Argentina nas Eliminatórias

O atacante Alejandro Garnacho, do Manchester United, vai desfalcar a seleção da Argentina na rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela e Bolívia, informou a Associação do Futebol Argentino (AFA) nesta segunda-feira (7).

"Tive problemas no joelho nos dois últimos jogos e não poderei estar com a seleção, mas espero me recuperar para poder estar na próxima convocação", explicou o jogador em sua conta no Instagram.

A AFA comunicou também que o técnico Lionel Scaloni decidiu convocar o meia ofensivo Facundo Buonanotte, do Leicester.

Scaloni já tinha sofrido os desfalques na semana passada por lesão do volante Nicolás González (Juventus) e do atacante Paulo Dybala (Roma).

Antes, o treinador não pôde contar com o goleiro Dibu Martínez, suspenso por fazer gestos obscenos e empurrar um cinegrafista depois da derrota da 'Albiceleste' diante da Colômbia (2 a 1) no mês passado, em Barranquilla, pelas Eliminatórias.

Outro jogador que enfrenta problemas físicos é o lateral-esquerdo Marcos Acuña, que teve que ser substituído no jogo de domingo do River Plate devido a uma contratura na parte posterior da coxa e deve passar por avaliação médica, segundo seu clube.

A convocação de Scaloni é liderada pelo astro Lionel Messi, que retorna à seleção argentina depois de perder os jogos contra Chile e Colômbia por conta de uma lesão no tornozelo direito.

A Argentina enfrenta a Venezuela no dia 10 de outubro, em Maturín, e no dia 15 recebe a Bolívia em Buenos Aires.

A 'Albiceleste' lidera as Eliminatórias com 18 pontos depois de oito rodadas.

sa/cl/cb

© Agence France-Presse